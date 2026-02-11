Sturla Holm Laegreid è scoppiato in lacrime in un'intervista televisiva. KEYSTONE

Dopo aver vinto il bronzo olimpico ad Anterselva nella 20 km individuale, il biatleta Sturla Holm Laegreid ha confessato alla TV norvegese di aver tradito la sua ex ragazza. Adesso la donna si è fatta avanti. E il gesto del norvegese non sembra aver migliorato le cose.

Dopo che il biatleta norvegese Sturla Holm Laegreid ha confessato pubblicamente un tradimento, la sua ex fidanzata ha detto la sua: «È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d'amore di fronte al mondo intero», ha scritto la donna, che desidera rimanere anonima, al quotidiano norvegese «Verdens Gang».

Dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella stagione precedente, il vincitore della Coppa del Mondo ha dichiarato davanti alla telecamera di aveva tradito la sua (ormai ex) ragazza, che aveva conosciuto solo sei mesi prima, tre mesi fa.

«Fa male dover sopportare tutto questo»

«Gliel'ho confessato una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita», ha raccontato. La donna che ha tradito era «l'amore della sua vita», la «persona più gentile e più bella del mondo». Con la sua onestà spera di riconquistarla, visto che da allora la coppia si è separata.

Ma per ora non sembra che con questo gesto di Laegreid avrà successo. Non ha scelto lei questa situazione, ha continuato l'ex compagna del 28enne. «Fa male dover sopportare tutto questo. Eravamo in contatto e lui conosce la mia opinione sulla questione».

«È stato sbagliato sotto tanti punti di vista»

All'indomani della gara di 20 km, la vicenda è stata l'argomento dominante, con la vittoria olimpica del connazionale di Laegreid Johan-Olav Botn passata quasi inosservata.

Lo sfogo di Laegreid è stato criticato dal campione del mondo Johannes Thingnes Bö.

«Ha fatto la cosa sbagliata. Abbiamo visto un ragazzo pentito, ma purtroppo sia il luogo che il momento sono completamente sbagliati», ha detto Bö, che lo scorso inverno era ancora in lotta per vittorie e titoli con il suo connazionale Laegreid, a NRK.

Anche la leggenda dello sci di fondo norvegese Petter Northug lo ha criticato aspramente. Botn si era espresso nel momento più importante onorando il suo amico e compagno di squadra defunto Sivert Guttorm Bakken.

«E un compagno di squadra invece si è concentrato su chi era andato a letto e chi no: sembrava una colonna sonora originale di Ex on the Beach», ha detto l'esperto dell'emittente norvegese TV2, alludendo al reality show di incontri.

È stato insopportabile: «Ci sono così tante occasioni per tirare fuori qualcosa di simile, ma non in quel momento. È stato sbagliato sotto tanti punti di vista, è quasi un po' triste».

«Ero un po' nel mio mondo»

Laegreid si è poi pentito dell'aver confessato la sua scappatella, subito dopo la gara: «Ero un po' nel mio mondo». «Sì, lo capisco molto bene, e me ne rendo conto anche io ora con il senno di poi», ha aggiunto in risposta alle critiche per le sue dichiarazioni.

«Posso solo dire che spero di non aver rovinato la giornata di Johan», ha dichiarato ai giornalisti norvegesi dopo una piccola cerimonia di consegna delle medaglie a squadre mercoledì sera: «È la giornata di Johan, ed è stato un po' un peccato che io abbia ricevuto così tanta attenzione».

L'ex dominatore del biathlon Bö ha cercato di commentare il comportamento del collega: «I sentimenti di Sturla si vedono apertamente. Non riesce a nasconderli. Penso che non è riuscito a trattenere le emozioni».