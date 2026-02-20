  1. Clienti privati
Bronzo per la Nazionale di hockey L'ex stella della Nazionale Altmann: «Le ragazze avranno queste giocatrici come modello»

Luca Betschart

20.2.2026

Grandi emozioni tra le giocatrici della Nati dopo la conquista della medaglia di bronzo.
Foto: Keystone

La Nazionale femminile svizzera di hockey su ghiaccio piazza il colpo e conquista una medaglia olimpica per la seconda volta dal 2014. L'ex giocatrice Livia Altmann analizza la situazione in un’intervista a blue Sport.

Luca Betschart, Andreas Lunghi

20.02.2026, 14:23

L'ultimo minuto dei tempi supplementari è già iniziato quando Alina Müller scambia con Ivana Wey, supera la difesa svedese e firma il gol che regala alla Svizzera la vittoria in un'emozionante finale per il bronzo.

L'esultanza è incontenibile: è la seconda medaglia olimpica nella storia della federazione.

Anche Livia Altmann, ex giocatrice della Nazionale e medaglia di bronzo nel 2014, era chiaramente felice poco dopo la partita. «La gioia è enorme. È semplicemente fantastico. Sono felicissima per le svizzere e molto orgogliosa di loro», ha dichiarato in un'intervista concessa a blue Sport.

«Conosco molte delle giocatrici. Vedere le loro facce dopo il gol della vittoria è stato incredibilmente emozionante, è molto bello».

Visibilità per l'hockey su ghiaccio femminile

La squadra guidata da Colin Muller ha dimostrato grande spirito combattivo durante tutto il torneo, ha sottolineato la 31enne. «Hanno mostrato entusiasmo e costruito azioni di alto livello. L'ultimo gol è stato giocato in modo incredibile. È anche per questo che sono arrivate così lontano. La portiera è stata decisiva e la squadra ha difeso con disciplina: era fondamentale in una partita del genere».

La seconda medaglia di bronzo dopo quella conquistata nel 2014 a Sochi ha un significato enorme per l'hockey su ghiaccio femminile elvetico. «C'è la gioia immensa per le giocatrici e per tutto il movimento in Svizzera. Ma c'è anche qualcosa di ancora più importante: l'impatto sull’hockey femminile», spiega Altmann, che aggiunge: «Per questo sono grata a queste ragazze».

Secondo l'ex Nazionale, questo successo darà maggiore visibilità allo sport: «Le ragazze avranno visto queste partite o vedranno le medaglie e conosceranno le giocatrici. Potranno prenderle come modelli di riferimento».

04.02.2026

