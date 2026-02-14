Lindsey Vonn ancora in ospedale: quarto intervento dopo la caduta di Cortina

Lindsey Vonn cade malamente 08.02.2026

Lindsey Vonn resta ricoverata a Treviso dopo la caduta a Cortina e annuncia un nuovo intervento chirurgico, il quarto dall’incidente olimpico.

Lindsey Conn è ancora in ospedale e deve sottoporsi a un altro intervento prima di poter rientrare a casa.

In un video sui social, la campionessa americana ha ringraziato i tifosi per l’affetto ricevuto, tra fiori e regali.

Pur ammettendo un po' di apprensione, la sciatrice si dice sostenuta da familiari e amici e incoraggia il team statunitense.

Il percorso di recupero di Lindsey Vonn è tutt'altro che concluso. La fuoriclasse americana è ancora ricoverata all'ospedale di Treviso dopo la brutta caduta nella discesa libera di Cortina e ha voluto aggiornare i tifosi con un video pubblicato sui social.

«Domani (oggi 14 febbraio, ndr.) mi sottoporrò a un altro intervento», spiega l'atleta statunitense. «Se tutto andrà bene, potrò lasciare l’ospedale e rientrare a casa, dove però mi aspetterà un’ulteriore operazione». Per la campionessa si profila dunque il quarto passaggio in sala operatoria.

Nel messaggio non manca il ringraziamento a chi le è stato vicino: «Grazie a tutti per i fiori e i regali, compreso un enorme squalo di peluche. Mi avete dato tanta forza in giorni complicati».

Vonn ammette di essere un po' in apprensione, ma sottolinea il sostegno ricevuto da amici e familiari: «Mi sento fortunata ad avere così tante persone accanto». E chiude con un pensiero alla squadra: «Forza Team Usa, è bello seguirvi».