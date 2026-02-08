Rovinosa caduta di Lindsey Vonn nella libera olimpica. Ecco le prime informazioni sul dramma

Lindsey Vonn cade malamente 08.02.2026

Questo era il piano di Lindsey Vonn: dopo la rottura del legamento crociato, l'americana voleva presentarsi al via della discesa olimpica e giocarsi una medaglia. La sua gara, però, è durata solo pochi secondi, prima di una rovinosa caduta che ha messo fine al suo sogno, e con molte probabilità alla sua carriera da sciatrice professionista.

Redazione blue Sport Jan Arnet

Lindsey Vonn ha percorso solo pochi secondi della discesa di Cortina d'Ampezzo quando, su un salto, ha perso l'equilibrio ed è caduta.

L'urlo di dolore della 41enne è stato immediato.

I soccorritori e i paramedici sono intervenuti rapidamente, prima che l'americana venisse trasportata in ospedale in elicottero.

Alla vigilia dei Giochi invernali di Crans-Montana, Vonn aveva riportato una lacerazione del legamento crociato, ma aveva comunque deciso di presentarsi al via.

Frattura ad una gamba?

Al momento non sono ancora note la gravità dell'infortunio né le condizioni della sciatrice più anziana al via della discesa olimpica. Un primo aggiornamento è però arrivato dall'allenatore americano di velocità, Alex Hödlmoser.

In un'intervista alla «SRF» ha spiegato: «Abbiamo poche informazioni. Sembra possa trattarsi di una frattura alla parte inferiore della gamba. Al momento è ancora sotto accertamenti».

Lo stesso allenatore ha aggiunto di non essere ancora riuscito a parlare con Vonn.

«Sarò in partenza e saprò di essere forte»

Sabato, la statunitense aveva annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima gara olimpica.

«Sarò sulla linea di partenza e saprò di essere forte. So che le probabilità sono contro di me a causa della mia età, del legamento crociato mancante e del mio ginocchio in titanio, ma so anche che ci credo ancora», aveva dichiarato.

Il presidente FIS Eliasch: «È una tragedia»

Un anno fa Lindsey Vonn era tornata nel circuito di Coppa del Mondo con una protesi parziale al ginocchio destro, coltivando il sogno di un'ultima consacrazione olimpica a coronamento di una carriera straordinaria.

Quel sogno si è trasformato in un incubo.

Al momento non è ancora chiaro quanto sia grave l'infortunio riportato, ma con ogni probabilità questa domenica - destinata a restare nella memoria - si è chiusa una grande carriera.

Interpellato da «OE24», il presidente della FIS Johan Eliasch ha commentato: «È una tragedia. Ma questo è lo sci alpino. Desidero comunque ringraziare, a nome della FIS, tutto ciò che Vonn ha fatto per questo sport».

Sofia Goggia di bronzo

Dopo una lunga interruzione, la gara è ripresa.

La statunitense Breezy Johnson ha conquistato la vittoria davanti alla tedesca Emma Aicher e all'italiana Sofia Goggia.