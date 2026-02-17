  1. Clienti privati
Arrivata negli Stati Uniti Lindsey Vonn: «Immobile una settimana in un letto d'ospedale, non mi reggo in piedi»

dpa

17.2.2026 - 20:37

Screeshot profilo Instagram di Linsdey Vonn.

Lindsey Vonn è atterrata negli Stati Uniti dopo il grave infortunio subìto alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La strada per il recupero sembra lunga, come dimostra un nuovo messaggio della star dello sci.

DPA

17.02.2026, 20:37

La fuoriclasse Lindsey Vonn ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo il suo ritorno negli Stati Uniti. «Non mi reggo in piedi da più di una settimana, sono rimasta immobile in un letto d'ospedale dopo la mia gara», ha scritto la 41enne americana sulla piattaforma X.

«E anche se non riesco ancora a stare in piedi, è incredibile essere tornata sul suolo di casa».

Seguiranno altre operazioni negli Stati Uniti, come aveva già annunciato domenica Sophie Goldschmidt, responsabile della squadra di sci statunitense.

«Sto lentamente tornando alla vita: sorridere, ridere, amare»

La Vonn, gravemente ferita dopo la caduta nella discesa olimpica, è stata trasportata lunedì in ambulanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia dopo il ricovero a Treviso.

In serata ha postato su Instagram un video con le sue impressioni private dall'ospedale. «Sto lentamente tornando alla vita, alle basi e alle cose semplici che significano di più nella vita. Sorridere. Ridere. Amare», ha scritto, ringraziando la sua famiglia, gli amici, il suo team e lo staff medico.

Olimpiadi. Lindsey Vonn ancora in ospedale: quarto intervento dopo la caduta di Cortina

OlimpiadiLindsey Vonn ancora in ospedale: quarto intervento dopo la caduta di Cortina

Nella caduta a Cortina d'Ampezzo, la 41enne ha riportato un complesso infortunio alla tibia. L'americana è già stata sottoposta a diverse operazioni, cosa non insolita per questo tipo di infortuni.

La campionessa olimpica del 2010 ha partecipato alla gara nonostante la lacerazione del legamento crociato del ginocchio sinistro, danno subìto pochi giorni prima nella gara di Crans-Montana.

