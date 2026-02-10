Lindsey Vonn parla dal letto d'ospedale: «Non ho rimpianti, spero che la mia storia vi lasci qualcosa»

Lindsey Vonn parla dall'ospedale. (foto d'archivio) KEYSTONE

Lindsey Vonn rompe il silenzio dopo la grave caduta avvenuta durante la discesa olimpica. In un messaggio carico di emozione, l'ex campionessa americana racconta la gravità dell'infortunio e si rivolge direttamente ai suoi tifosi.

DPA dpa

Non c'è tempo? blue News riassume per te Lindsey Vonn ha riportato una frattura alla tibia nella caduta nella discesa olimpica di Cortina d'Ampezzo. La 41enne americana lo ha annunciato su Instagram.

«Purtroppo ho subito una frattura composta della tibia che al momento è stabile, ma che richiederà diversi interventi chirurgici per essere completamente riparata», ha scritto l'americana nella tarda serata di lunedì.

Nonostante il forte dolore, non ha rimpianti. La rottura del legamento crociato non ha nulla a che fare con la caduta, ha sottolineato la 41enne. «Ero semplicemente dodici centimetri troppo vicina alla mia linea quando il mio braccio destro si è impigliato nella porta».

Sapeva che le gare sono rischiose. «Era e sarà sempre uno sport incredibilmente pericoloso». Non è stato un finale da favola, ma è semplicemente la vita. Ha osato sognare e ha lavorato duramente per farlo. Mostra di più

La sciatrice statunitense ha riportato una complessa frattura alla tibia nella violenta caduta avvenuta in gara. A renderlo noto è stata la stessa Vonn attraverso un lungo e toccante messaggio pubblicato su Instagram.

Per curare l'infortunio sono stati necessari diversi interventi chirurgici. «Ieri il mio sogno olimpico non è finito come avevo immaginato. Non è stato un finale da favola o da libro, è stata semplicemente la vita», ha scritto la 41enne.

Prima dei Giochi invernali, l'americana aveva già annunciato l'intenzione di ritirarsi dalle competizioni al più tardi al termine della stagione, senza però fornire indicazioni precise sul futuro.

Nella discesa di Cortina d'Ampezzo, dove puntava a conquistare un'altra medaglia olimpica, la sciatrice si è impigliata con un braccio in una porta dopo pochi secondi di gara.

Nel salto successivo, la torsione è stata tale da provocare una caduta violentissima. L'americana è rimasta a terra, con le sue grida di dolore chiaramente udibili anche in diretta televisiva.

Lindsey Vonn cade malamente 08.02.2026

Dopo i primi soccorsi in pista, un elicottero di salvataggio l'ha trasportata in ospedale. Le agenzie di stampa italiane «Ansa» e «Adnkronos», citando fonti dell'ospedale di Treviso, hanno riferito che la sciatrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla gamba sinistra.

Vonn: «Sapevo che era rischioso»

Nel suo messaggio, la 41enne ha inoltre chiarito che l'incidente non è collegato ai precedenti infortuni, in particolare alla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, subita in una caduta a Crans-Montana poco più di una settimana prima dei Giochi.

«Non ho rimpianti, anche se la giornata di ieri non è andata come speravo e nonostante il forte dolore», ha scritto. «Sapevo che gareggiare comportava dei rischi. È sempre stato, e sempre sarà, uno sport incredibilmente pericoloso».

«Ci ho provato. Stavo sognando. Ho osato. Spero che la mia storia vi lasci qualcosa: che tutti voi abbiate il coraggio di rischiare e di puntare in alto», si è rivolta ai suoi fan. «La vita è troppo breve per non credere in se stessi. Perché l'unico vero fallimento è non averci provato».

Nessun lieto fine per una carriera fantastica

Per anni, Lindsey Vonn è stata il non plus ultra dello sci alpino. Oltre all'oro olimpico conquistato nel 2010, l'americana ha vinto altre due medaglie ai Giochi invernali e un totale di otto medaglie ai Campionati mondiali, comprese due d'oro.

In Coppa del Mondo ha collezionato 84 vittorie, confermandosi come una delle atlete più vincenti di sempre. Dopo il ritorno alle gare, nel 2024, aveva anche vinto le ultime due competizioni disputate in questa stagione.

Sulla sua pista prediletta di Cortina d'Ampezzo, la 41enne inseguiva un finale memorabile per una carriera fantastica, segnata da trionfi e anche da infortuni. Le circostanze drammatiche della caduta, però, hanno spento quel sogno proprio sul più bello.