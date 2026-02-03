  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Regina dell'impossibile Lindsey Vonn non molla il sogno olimpico nonostante il legamento lacerato: «Ci proverò»

Patrick Lämmle

3.2.2026

Dopo la caduta a Crans-Montana, Lindsey Vonn deve temere per la sua partecipazione alle Olimpiadi.
Dopo la caduta a Crans-Montana, Lindsey Vonn deve temere per la sua partecipazione alle Olimpiadi.
Keystone

Lindsey Vonn si è lacerata il legamento crociato e ha riportato contusioni ossee nella caduta a Crans-Montana. Ma la statunitense non rinuncia al suo sogno olimpico.

,

Patrick Lämmle, Redazione blue Sport

03.02.2026, 17:07

L'aggiornamento da Svindal. A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi

L'aggiornamento da SvindalA nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi

Nove giorni prima della discesa olimpica, Lindsey Vonn è caduta pesantemente a Crans-Montana. Sebbene la statunitense sia riuscita a sciare fino al traguardo da sola, è stata portata via in elicottero.

Poche ore dopo, ha scritto sui social media: «Mi sono ferita al ginocchio sinistro. Ulteriori esami seguiranno».

Ma se c'è una cosa di cui è esperta, sono le rimonte. Ora ha fornito informazioni durante la conferenza stampa di martedì. La diagnosi è uno shock.

La statunitense si è lacerata il legamento crociato e ha riportato contusioni ossee, ma oggi era sugli sci e si sentiva bene. Non ha ancora rinunciato al suo sogno di partecipare ai Giochi Olimpici: «So che le mie possibilità non sono più così alte come un tempo, ma finché ci sarà una possibilità, ci proverò».

E aggiunge: «Sto affrontando la situazione giorno per giorno. Domenica inizierò la discesa libera. È il mio grande obiettivo. Oggi sono stata sugli sci e mi sono sentita bene».

In termini di forma fisica, è al 100%, ma il suo corpo no. «Vedrò come andrà a finire».

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Ecco 7 consigli utili per guidare in modo sicuro in inverno
Lo spettro delle elezioni di metà mandato agita Trump: «Nazionalizzare il voto»
Il prete influencer Don Ravagnani lascia il sacerdozio: «Il mio cuore sarà più libero e più vero»
Il barista ricorda il rogo a Crans-Montana: «Ho cercato di tirare qualcuno con me»

A tutto Olimpiadi

I due assi dello sci. Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»

I due assi dello sciVreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»

Milano Cortina 2026. Un assente di spicco nella lista degli atleti rossocrociati che andranno alle Olimpiadi

Milano Cortina 2026Un assente di spicco nella lista degli atleti rossocrociati che andranno alle Olimpiadi

Discesa Crans-Montana. Von Allmen: «Enorme fiducia per i Giochi», Odermatt: «Gennaio mese brutale per me»

Discesa Crans-MontanaVon Allmen: «Enorme fiducia per i Giochi», Odermatt: «Gennaio mese brutale per me»

Criteri di selezione discutibili?. L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»

Criteri di selezione discutibili?L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»

Altre notizie

Tennis. Goluic avanti a Ostrava

TennisGoluic avanti a Ostrava

Capricci da superstar. Cristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede

Capricci da superstarCristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede

Tennis. Un'ultima occasione per vedere giocare Wawrinka: a Gstaad

TennisUn'ultima occasione per vedere giocare Wawrinka: a Gstaad

Calcio. Brenno Martignoni non  confermato alla testa del settore giovanile dell'ACB

CalcioBrenno Martignoni non  confermato alla testa del settore giovanile dell'ACB