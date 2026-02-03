Dopo la caduta a Crans-Montana, Lindsey Vonn deve temere per la sua partecipazione alle Olimpiadi. Keystone

Lindsey Vonn si è lacerata il legamento crociato e ha riportato contusioni ossee nella caduta a Crans-Montana. Ma la statunitense non rinuncia al suo sogno olimpico.

Patrick Lämmle, Redazione blue Sport Patrick Lämmle

Nove giorni prima della discesa olimpica, Lindsey Vonn è caduta pesantemente a Crans-Montana. Sebbene la statunitense sia riuscita a sciare fino al traguardo da sola, è stata portata via in elicottero.

Poche ore dopo, ha scritto sui social media: «Mi sono ferita al ginocchio sinistro. Ulteriori esami seguiranno».

Ma se c'è una cosa di cui è esperta, sono le rimonte. Ora ha fornito informazioni durante la conferenza stampa di martedì. La diagnosi è uno shock.

La statunitense si è lacerata il legamento crociato e ha riportato contusioni ossee, ma oggi era sugli sci e si sentiva bene. Non ha ancora rinunciato al suo sogno di partecipare ai Giochi Olimpici: «So che le mie possibilità non sono più così alte come un tempo, ma finché ci sarà una possibilità, ci proverò».

E aggiunge: «Sto affrontando la situazione giorno per giorno. Domenica inizierò la discesa libera. È il mio grande obiettivo. Oggi sono stata sugli sci e mi sono sentita bene».

In termini di forma fisica, è al 100%, ma il suo corpo no. «Vedrò come andrà a finire».