Lindsey Vonn mostra la sua gamba e rincuora i suoi fans: «Ho subito la terza operazione»

Dopo la grave caduta nella discesa olimpica di Cortina d'Ampezzo, Lindsey Vonn si fa sentire dall'ospedale con un ulteriore aggiornamento. La statunitense conferma i «progressi» e pubblica una foto del suo infortunio.

Redazione blue Sport Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Lindsey Vonn si è procurata una frattura alla tibia durante la caduta nella discesa olimpica di Cortina d'Ampezzo.

Da allora la statunitense è stata sottoposta a tre interventi chirurgici andati a buon fine. Lo ha annunciato su Instagram.

La 41enne ha anche postato una foto del suo infortunio dicendosi positiva: «Sto facendo progressi, anche se lentamente». Mostra di più

Lindsey Vonn ha riportato una complicata frattura alla tibia nella violenta caduta nella discesa olimpica. In un post su Instagram mercoledì, la statunitense ha confermato che una terza operazione è stata eseguita con successo.

«Oggi ho subito il terzo intervento ed è stato un successo. Il successo ha un significato completamente diverso oggi rispetto a qualche giorno fa», ha scritto la 41enne, postando una foto della sua gamba infortunata.

«Sto facendo progressi e, anche se lentamente, so che tutto andrà bene. Sono grata a tutto l'incredibile staff medico, agli amici e alla famiglia che sono al mio fianco, e all'amore e al sostegno travolgente delle persone di tutto il mondo».

Dall'ospedale, la Vonn ha anche ringraziato i suoi compagni di squadra: «Congratulazioni ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA per avermi ispirato e dato qualcosa per cui essere felice ❤️🤍💙».

La 41enne si era già espressa martedì e aveva fornito un primo aggiornamento sull'infortunio. Nonostante il forte dolore, non ha rimpianti. La rottura del legamento crociato non ha nulla a che fare con la caduta, ha sottolineato. «Ero semplicemente dodici centimetri troppo vicina alla mia linea quando il mio braccio destro si è impigliato nella porta».

Sapeva che le gare sono rischiose. «Era e sarà sempre uno sport incredibilmente pericoloso». Non è stato un finale da favola, ma semplicemente la vita. Ha osato sognare e ha lavorato duramente per ottenerlo.