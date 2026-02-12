  1. Clienti privati
Aggiornamento dall'ospedale Lindsey Vonn mostra la sua gamba e rincuora i suoi fans: «Ho subito la terza operazione»

Tobias Benz

12.2.2026

Pollici in su: la stella statunitense Lindsey Vonn aggiorna sull'infortunio.
Pollici in su: la stella statunitense Lindsey Vonn aggiorna sull'infortunio.
Screenshot/Instagramlindseyvonn

Dopo la grave caduta nella discesa olimpica di Cortina d'Ampezzo, Lindsey Vonn si fa sentire dall'ospedale con un ulteriore aggiornamento. La statunitense conferma i «progressi» e pubblica una foto del suo infortunio.

Redazione blue Sport

12.02.2026, 13:09

12.02.2026, 15:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lindsey Vonn si è procurata una frattura alla tibia durante la caduta nella discesa olimpica di Cortina d'Ampezzo.
  • Da allora la statunitense è stata sottoposta a tre interventi chirurgici andati a buon fine. Lo ha annunciato su Instagram.
  • La 41enne ha anche postato una foto del suo infortunio dicendosi positiva: «Sto facendo progressi, anche se lentamente».
Mostra di più
Ticker Olimpiadi 2026. Hockey: esordio convincente, Svizzera troppo forte per la Francia

Ticker Olimpiadi 2026Hockey: esordio convincente, Svizzera troppo forte per la Francia

Lindsey Vonn ha riportato una complicata frattura alla tibia nella violenta caduta nella discesa olimpica. In un post su Instagram mercoledì, la statunitense ha confermato che una terza operazione è stata eseguita con successo.

Lindsey Vonn cade malamente

Lindsey Vonn cade malamente

08.02.2026

«Oggi ho subito il terzo intervento ed è stato un successo. Il successo ha un significato completamente diverso oggi rispetto a qualche giorno fa», ha scritto la 41enne, postando una foto della sua gamba infortunata.

«Sto facendo progressi e, anche se lentamente, so che tutto andrà bene. Sono grata a tutto l'incredibile staff medico, agli amici e alla famiglia che sono al mio fianco, e all'amore e al sostegno travolgente delle persone di tutto il mondo».

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

Dall'ospedale, la Vonn ha anche ringraziato i suoi compagni di squadra: «Congratulazioni ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA per avermi ispirato e dato qualcosa per cui essere felice ❤️🤍💙».

La 41enne si era già espressa martedì e aveva fornito un primo aggiornamento sull'infortunio. Nonostante il forte dolore, non ha rimpianti. La rottura del legamento crociato non ha nulla a che fare con la caduta, ha sottolineato. «Ero semplicemente dodici centimetri troppo vicina alla mia linea quando il mio braccio destro si è impigliato nella porta».

Frattura complicata. Lindsey Vonn parla dal letto d'ospedale: «Non ho rimpianti, spero che la mia storia vi lasci qualcosa»

Frattura complicataLindsey Vonn parla dal letto d'ospedale: «Non ho rimpianti, spero che la mia storia vi lasci qualcosa»

Sapeva che le gare sono rischiose. «Era e sarà sempre uno sport incredibilmente pericoloso». Non è stato un finale da favola, ma semplicemente la vita. Ha osato sognare e ha lavorato duramente per ottenerlo.

Dopo la bruttissima caduta. Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»

Dopo la bruttissima cadutaParla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

