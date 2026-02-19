Dopo la rovinosa caduta nella discesa libera olimpica a Cortina, Lindsey Vonn sta affrontando quelli che sono i giorni più difficili della sua vita (foto d'archivio). KEYSTONE

La stella dello sci statunitense Lindsey Vonn sta vivendo i «giorni più difficili della sua vita». Dopo il suo infortunio a Cortina ha infatti dovuto dire addio al suo cane Leo, mentre ricorda i 13 anni trascorsi insieme con parole toccanti.

DPA dpa

Giorni tristi per la star dello sci Lindsey Vonn: l'americana ha avuto un grave incidente nella discesa olimpica dell'8 febbraio e da allora ha dovuto subire diverse operazioni.

Adesso ha annunciato che il suo amato cane Leo è morto il giorno dopo la caduta. «Leo è morto e ha raggiunto Lucy e Bear in paradiso», ha scritto in un post su Instagram.

«Mentre giacevo nel letto d'ospedale il giorno dopo la mia caduta, abbiamo detto addio al mio ragazzone. In un lasso di tempo così breve, ho perso così tante cose che significavano molto per me. Non riesco a crederci», ha scritto.

«Gli ultimi giorni sono stati incredibilmente duri. Probabilmente i più difficili della mia vita. Non riesco ancora a credere che se ne sia andato».

«Leo sarà sempre il mio primo grande amore»

Il giorno in cui è caduta a Cortina d'Ampezzo, riportando un complesso infortunio alla tibia, anche Leo è caduto, ha riferito la statunitense.

Di recente gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni: «Ma ora anche il suo cuore stava cedendo. Soffriva e il suo corpo non riusciva più a tenere il passo con la sua mente forte».

Leo l'ha sempre sostenuta quando era giù di morale. «In 13 anni ne abbiamo passate tante insieme», ha detto Vonn, che aveva già perso gli altri suoi due cani: Lucy nel marzo 2025 e Bear nel gennaio 2022.

Le ci vorrà del tempo per superare tutto questo dal punto di vista emotivo: «Ma so che sarà sempre con me».

La campionessa olimpica di discesa libera del 2010, che aveva già gareggiato a Cortina con una lacerazione del legamento crociato del ginocchio sinistro, sarà operata nuovamente.

«Quando chiuderò gli occhi, penserò a lui», ha scritto la sciatrice. «Leo sarà sempre il mio primo grande amore».