Super von Allmen mette ancora tutti in riga 11.02.2026

Franjo von Allmen firma un'impresa storica a Bormio e conquista la terza medaglia d'oro nella sua terza gara olimpica. A 24 anni, il bernese sorprende persino se stesso con il trionfo nel super-G, entrando definitivamente nella leggenda dei Giochi.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Franjo von Allmen trionfa anche nel super-G alla sua prima Olimpiade, dopo aver già conquistato l'oro in discesa e nella combinata a squadre.

Di fronte allo storico risultato, lo stesso 24enne fatica a trovare le parole: «Non ho ancora capito bene», ammette a caldo.

E anche nel momento del trionfo resta fedele al suo stile: «Ho avuto un po' di fortuna con il numero di partenza e con una pista che col tempo è diventata leggermente più lenta», riconosce con modestia il bernese.

Franjo von Allmen entra nella storia dello sport. A soli 24 anni conquista la terza vittoria nella sua terza gara olimpica e diventa la quarta leggenda dello sci alpino capace di firmare una tripletta d'oro ai Giochi.

Prima di lui c'erano riusciti soltanto l'austriaco Toni Sailer (Cortina 1956), il francese Jean-Claude Killy (Grenoble 1968) e la croata Janica Kostelic (Salt Lake City 2002).

Dopo l'oro in discesa e nella combinata a squadre, il successo anche nel super-G ha sorpreso lo stesso Franjo von Allmen subito dopo l'arrivo. «Non pensavo di essere ancora in testa dopo 15 partenti. In questo momento sono un po’ perplesso anch'io», ha dichiarato ai microfoni della «SRF».

Fedele al suo stile, il bernese ha poi minimizzato: «Ho avuto un po' di fortuna con un numero di partenza favorevole e una pista che è diventata col tempo leggermente più lenta».

«Se io non faccio risultato, lo fa Tanguy»

Negli ultimi giorni il triplice campione olimpico ha la sensazione di vivere un sogno. «Cosa si può volere di più? Se non riesco io a fare il risultato, ci pensa Tanguy (Nef) nello slalom. E non avrei mai pensato di finire in testa nel super-G», racconta von Allmen.

In Coppa del Mondo, finora, aveva conquistato una sola vittoria in questa disciplina.

L'atleta non si è ancora reso conto di ciò che ha ottenuto. «Non me ne rendo ancora conto», ammette l'atleta di Boltigen e conclude: «Posso tornare a casa soddisfatto da questi Giochi Olimpici. Poter concludere con un risultato così alto è incredibilmente bello».