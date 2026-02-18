Una medaglia emozionante per Camille Rast: «La volevo così tanto per lui!»

Camille Rast ha conquistato mercoledì a Cortina l'argento nello slalom olimpico, unica medaglia femminile per la Svizzera nello sci alpino. La campionessa mondiale è stata battuta solo dall'inarrivabile Mikaela Shiffrin.

Camille Rast posa con Denis Wicki, che ha partecipato alla sua ultima gara. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'onore della delegazione femminile svizzera è salvo.

Mentre gli uomini hanno conquistato otto medaglie a Bormio, le rappresentanti di Swiss-Ski hanno dovuto aspettare l'ultima gara per trovare un po' di metallo.

«Oggi è stata l'ultima gara che ho fatto con il mio allenatore Denis Wicki, che si ritira», ha commentato Camille Rast. «Volevo tanto questa medaglia per lui, quindi sono davvero felice».

Su una pista che non le piaceva, la sciatrice di Vétroz ha dovuto lottare di più e motivarsi in modo diverso dopo essersi lasciata andare alle emozioni alla fine del gigante, che ha concluso al 12° posto.

Molto solida in cima e in fondo al percorso, la 26enne vallesana ha dimostrato di essere la seconda classificata, solamente dietro a Mikaela Shiffrin, in questa stagione.

Difficile prendere il ritmo

Quarta al termine della prima manche, Rast è riuscita a fare un po' di più nella seconda: «È stata una gara molto difficile, perché il livello era molto alto e abbiamo dovuto dare il massimo dall'inizio alla fine».

«Ci ho provato e ha funzionato bene. Sapevo che le ragazze dietro di me potevano sciare velocemente, ma ho avuto un po' di vantaggio. Non ero sicura che sarebbe stato sufficiente per una medaglia».

La campionessa del mondo in carica ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà a prendere il ritmo giusto: «È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo gareggiato in uno slalom di Coppa del Mondo».

«Ero un po' fuori ritmo e ho avuto molte difficoltà a ritrovare lo spirito competitivo. Stamattina tutto era rilassato e facile, ma ho dovuto uscire dalla mia zona di comfort», ha aggiunto la vallesana.

Shiffrin intrattabile

Ha resistito anche alla pressione che ha visto salire in sella la svedese Cornelia Oehlund, terza nella prima manche, e Lena Dürr, seconda al mattino.

La tedesca poi, ha inforcato la prima porta, subito dopo il cancelletto di partenza nella seconda manche. Errori che Shiffrin non ha commesso.

La più grande sciatrice della storia è andata a vincere il suo secondo titolo olimpico nella disciplina, dopo quello del 2014, il terzo in totale (gigante nel 2018).

L'americana, con 108 vittorie in Coppa del Mondo, ha staccato Rast di ben un secondo e 50 centesimi. Anche su una pista facile, Shiffrin ha dimostrato di essere inarrestabile.

Medaglia di legno per Wendy Holdener

La seconda carta svizzera, Wendy Holdener, non è riuscita ad aggiungere un sesto ciondolo a cinque anelli alla sua collezione. Quinta nella manche del mattino, la nativa di Svitto ha fatto il suo dovere nella seconda.

Ma è apparso subito chiaro che mancava qualcosa per andare a caccia di una medaglia. A pari merito con Holdener al mattino, la svedese Anna Swenn Larsson ha preceduto la sciatrice di Unteriberg di 0''22, conquistando il bronzo.

«È il peggior piazzamento che si possa ottenere alle Olimpiadi», ha dichiarato Holdener.

«Non sono stata in grado di mostrare il mio livello migliore o di fare abbastanza per vincere. Volevo combattere contro Mikaela. Mi sentivo in gran forma negli ultimi giorni e anche stamattina, ma questo è lo sport».

«Avrei potuto spingere di più nella prima manche, o forse ho spinto e chiuso un po' troppo le uscite. Avrei potuto guadagnare qualche centesimo in più e questo è stato il mio errore più grande».

«Nello sci, il mio unico obiettivo, o il traguardo a cui miro, sono i Giochi. Sapendo che sto invecchiando, ho lavorato sodo per arrivarci. Sto cercando di concentrarmi su me stessa e, anche se mi sarebbe piaciuto vincere un'altra medaglia, sono orgogliosa di tutto ciò che ho già ottenuto».

Meillard settima e laureata, Christen out

Mélanie Meillard ha sfoggiato un bel sorriso nella zona di arrivo quando ha visto il suo tempo colorarsi di verde.

Quattordicesima nella prima manche, la sorella di Loïc ha dato l'impressione di attaccare più di quanto avesse fatto in Coppa del Mondo.

È stata premiata e alla fine ha concluso con un bel 7° posto. Gravemente infortunata a Pyeongchang poco prima dell'inizio delle Olimpiadi, questo è il primo risultato olimpico della sciatrice di Hérémence all'età di 28 anni.

L'ultima rappresentante di Swiss-Ski, Eliane Christen, non ha terminato la sua seconda manche dopo essersi classificata 22° nella prima.