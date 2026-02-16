L'oro olimpico Meillard: «Vincere i 3 colori delle medaglie in un solo anno è incredibile»

Loïc Meillard è raggiante dopo la sua vittoria olimpica nello slalom IMAGO/Bildbyran

Loïc Meillard è felicissimo dopo la sua vittoria olimpica nello slalom. Henrik Kristoffersen si congratula con la Svizzera, ma ha sentimenti contrastanti dopo una gara difficile. Ecco le principali reazioni al termine della gara.

Keystone-SDA SDA

Il campione olimpio Loïc Meillard: «La pressione che avevo era enorme»

«Sono momenti da ricordare. Vincere grazie alla seconda manche, in cui ho attaccato duramente, è incredibile. È una cosa che succede solo ogni quattro anni».

«E vincere i tre colori delle medaglie in un anno è semplicemente incredibile».

«Mi sono reso conto che ci sono stati alcuni errori, ma ho provato tutto e non ho trattenuto nulla, e questo è ciò di cui sono orgoglioso».

«L'anno scorso, ai Campionati del Mondo, tutto ha funzionato alla perfezione. La pressione che avevo su di me per le tre gare olimpiche era enorme».

«Ora sono felice che sia finita, ma è semplicemente fantastico».

La medaglia di bronzo Henrik Kristoffersen (NOR): «La Svizzera è una nazione incredibile»

«Prima di tutto, chapeau a Loïc, ora ha vinto tutto».

«Ho sentimenti contrastanti nei confronti dei connazionali Atle (Lie McGrath; eliminato) e Timon (Haugan; 4°). Non è andata come volevo per me».

«Congratulazioni alla Svizzera, è una nazione alpina incredibile».

Tanguy Nef, sesto: «Loïc è un'ispirazione»

«Sono molto contento per Loïc. Ci alleniamo insieme tutto l'anno, ha già vinto il titolo mondiale l'anno scorso. È davvero un'ispirazione».

«Purtroppo era un po' troppo tardi per me dopo la prima manche, quindi sono un po' deluso perché nella seconda ho corso di nuovo bene. Ma torno comunque a casa con una medaglia d'oro. Ed è una cosa davvero importante».

«Sono comunque un po' triste, mi sarebbe piaciuto salire sul podio con Loïc. Ma credo che dovremo aspettare i Campionati del Mondo del prossimo anno o i prossimi Giochi Olimpici».

Matthias Iten, undicesimo: «Una bella esperienza»

«Sono stato in difficoltà fin dall'inizio. Ma ho cercato di attaccare a fondo. Al traguardo ero un po' sorpreso che fosse verde. È stata una buona prima volta. È stato molto divertente e una bella esperienza. L'obiettivo era quello di finire tra i primi 15. Obiettivo raggiunto».