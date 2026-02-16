  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Reazioni dopo lo slalom L'oro olimpico Meillard: «Vincere i 3 colori delle medaglie in un solo anno è incredibile»

SDA

16.2.2026 - 16:38

Loïc Meillard è raggiante dopo la sua vittoria olimpica nello slalom
Loïc Meillard è raggiante dopo la sua vittoria olimpica nello slalom
IMAGO/Bildbyran

Loïc Meillard è felicissimo dopo la sua vittoria olimpica nello slalom. Henrik Kristoffersen si congratula con la Svizzera, ma ha sentimenti contrastanti dopo una gara difficile. Ecco le principali reazioni al termine della gara.

Keystone-SDA

16.02.2026, 16:38

16.02.2026, 16:42

Il campione olimpio Loïc Meillard: «La pressione che avevo era enorme»

«Sono momenti da ricordare. Vincere grazie alla seconda manche, in cui ho attaccato duramente, è incredibile. È una cosa che succede solo ogni quattro anni».

«E vincere i tre colori delle medaglie in un anno è semplicemente incredibile».

«Mi sono reso conto che ci sono stati alcuni errori, ma ho provato tutto e non ho trattenuto nulla, e questo è ciò di cui sono orgoglioso».

«L'anno scorso, ai Campionati del Mondo, tutto ha funzionato alla perfezione. La pressione che avevo su di me per le tre gare olimpiche era enorme».

«Ora sono felice che sia finita, ma è semplicemente fantastico».

Ancora oro per la Svizzera. Meillard d'oro nello slalom olimpico! Amara l'uscita di McGrath

Ancora oro per la SvizzeraMeillard d'oro nello slalom olimpico! Amara l'uscita di McGrath

La medaglia di bronzo Henrik Kristoffersen (NOR): «La Svizzera è una nazione incredibile»

«Prima di tutto, chapeau a Loïc, ora ha vinto tutto».

«Ho sentimenti contrastanti nei confronti dei connazionali Atle (Lie McGrath; eliminato) e Timon (Haugan; 4°). Non è andata come volevo per me».

«Congratulazioni alla Svizzera, è una nazione alpina incredibile».

Mancato l'oro olimpico. Ecco le strazianti immagini della sconfitta di McGrath nello slalom

Mancato l'oro olimpicoEcco le strazianti immagini della sconfitta di McGrath nello slalom

Tanguy Nef, sesto: «Loïc è un'ispirazione»

«Sono molto contento per Loïc. Ci alleniamo insieme tutto l'anno, ha già vinto il titolo mondiale l'anno scorso. È davvero un'ispirazione».

«Purtroppo era un po' troppo tardi per me dopo la prima manche, quindi sono un po' deluso perché nella seconda ho corso di nuovo bene. Ma torno comunque a casa con una medaglia d'oro. Ed è una cosa davvero importante».

«Sono comunque un po' triste, mi sarebbe piaciuto salire sul podio con Loïc. Ma credo che dovremo aspettare i Campionati del Mondo del prossimo anno o i prossimi Giochi Olimpici».

Matthias Iten, undicesimo: «Una bella esperienza»

«Sono stato in difficoltà fin dall'inizio. Ma ho cercato di attaccare a fondo. Al traguardo ero un po' sorpreso che fosse verde. È stata una buona prima volta. È stato molto divertente e una bella esperienza. L'obiettivo era quello di finire tra i primi 15. Obiettivo raggiunto».

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico
La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Un'immagine vale più di mille parole: Atle Lie McGrath da solo fuoripista.

Un'immagine vale più di mille parole: Atle Lie McGrath da solo fuoripista.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Lo sciatore norvegese era il favorito per la vittoria nello slalom olimpico a Bormio.

Lo sciatore norvegese era il favorito per la vittoria nello slalom olimpico a Bormio.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. È infatti partito con il pettorale numero 1 ed era in testa nella prima manche.

È infatti partito con il pettorale numero 1 ed era in testa nella prima manche.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Ma qualcosa è andato storto e poco dopo aver varcato il cancelletto si è bloccato ed è stato eliminato.

Ma qualcosa è andato storto e poco dopo aver varcato il cancelletto si è bloccato ed è stato eliminato.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. La rabbia è palpabile: McGrath impreca, lancia i bastoni e afferra il casco.

La rabbia è palpabile: McGrath impreca, lancia i bastoni e afferra il casco.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Infine si toglie gli sci, esce della pista e si getta sulla neve prendendosi qualche momento per sé. Le immagini sono strazianti.

Infine si toglie gli sci, esce della pista e si getta sulla neve prendendosi qualche momento per sé. Le immagini sono strazianti.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico
La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Un'immagine vale più di mille parole: Atle Lie McGrath da solo fuoripista.

Un'immagine vale più di mille parole: Atle Lie McGrath da solo fuoripista.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Lo sciatore norvegese era il favorito per la vittoria nello slalom olimpico a Bormio.

Lo sciatore norvegese era il favorito per la vittoria nello slalom olimpico a Bormio.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. È infatti partito con il pettorale numero 1 ed era in testa nella prima manche.

È infatti partito con il pettorale numero 1 ed era in testa nella prima manche.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Ma qualcosa è andato storto e poco dopo aver varcato il cancelletto si è bloccato ed è stato eliminato.

Ma qualcosa è andato storto e poco dopo aver varcato il cancelletto si è bloccato ed è stato eliminato.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. La rabbia è palpabile: McGrath impreca, lancia i bastoni e afferra il casco.

La rabbia è palpabile: McGrath impreca, lancia i bastoni e afferra il casco.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Infine si toglie gli sci, esce della pista e si getta sulla neve prendendosi qualche momento per sé. Le immagini sono strazianti.

Infine si toglie gli sci, esce della pista e si getta sulla neve prendendosi qualche momento per sé. Le immagini sono strazianti.

Immagine: KEYSTONE

I più letti

Ecco le strazianti immagini della sconfitta di McGrath nello slalom
Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»
Otto medaglie, di cui quattro d'oro: gli sciatori svizzeri stabiliscono un record
Per ristrutturare il Constellation Moretti ha ricevuto soldi dal giro della prostituzione
L'oro olimpico Meillard: «Vincere i 3 colori delle medaglie in un solo anno è incredibile»

Altre notizie

«Si vuole sempre vincere». Hockey: le svizzere hanno davvero la possibilità di vincere una medaglia olimpica?

«Si vuole sempre vincere»Hockey: le svizzere hanno davvero la possibilità di vincere una medaglia olimpica?

Ticker-Olimpiadi 2026. Otto medaglie, di cui quattro d'oro: gli sciatori svizzeri stabiliscono un record

Ticker-Olimpiadi 2026Otto medaglie, di cui quattro d'oro: gli sciatori svizzeri stabiliscono un record

Ecco alcuni video. Alle Olimpiadi la gen Z posta tutto su TikTok, dal tiramisù alla ricerca dell'amore

Ecco alcuni videoAlle Olimpiadi la gen Z posta tutto su TikTok, dal tiramisù alla ricerca dell'amore