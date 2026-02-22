  1. Clienti privati
Olimpiadi di Sapporo nel 1972 Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»

Michael Wegmann

22.2.2026

Marie-Therese Nadig nel 1972.
Marie-Therese Nadig nel 1972.
Keystone

A Sapporo 1972, uomini e donne erano ancora rigorosamente separati nel villaggio olimpico. La doppia campionessa olimpica Maite Nadig racconta a blue Sport come un fondista abbia scavalcato il filo spinato per raggiungere le ragazze.

Michael Wegmann

22.02.2026, 09:22

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Maite Nadig è stata a sorpresa una doppia campionessa olimpica a Sapporo nel 1972.
  • Durante il programma «Leggende per l'eternità» di blue Sport, si entusiasma riparlando del Villaggio Olimpico in Giappone di allora, dicendo: «Tutti gli atleti erano lì. Non ho mai vissuto un'esperienza simile da allora».
  • Gli alloggi tra atleti e atlete erano separati da un'alta recinzione di filo spinato, racconta Nadig, rivelando che un fondista svizzero la scavalcò per raggiungerle.
Mostra di più

Marie-Theres Nadig amava la vita nel villaggio olimpico, e non solo perché aveva portato a casa due medaglie d'oro da Sapporo nel 1972, all'età di soli 17 anni.

«È stato fantastico. Non ho mai più vissuto un'esperienza simile in seguito».

Poiché all'epoca i Giochi erano ancora di dimensioni moderate, tutti gli atleti vivevano in un piccolo villaggio. «Oggi sarebbe impensabile», dice la 71enne.

Tuttavia, c'era una rigida distinzione tra uomini e donne. Mentre gli uomini vivevano in case più piccole a tre o quattro piani, le donne erano ospitate in due palazzine.

Visitare gli uomini? Rigorosamente vietato!

Nadig: «Ho deciso io di smettere»

Nadig: «Ho deciso io di smettere»

01.02.2026

Non tutti si adeguavano, dice la nativa di Flums e racconta un aneddoto. «Un fondista svizzero voleva vedere se poteva unirsi a noi donne e scavalcò l'alto filo spinato. Ce la fece».

E cosa voleva? «Probabilmente voleva solo dimostrare che poteva entrare». Poi hanno dovuto nasconderlo e in qualche modo farlo uscire di nuovo, dice la due volte campionessa olimpica, «ma non so esattamente dove fosse o con chi fosse. Io non fui coinvolta».

In risposta all'osservazione che all'epoca aveva solo 17 anni, la signora Nadig risponde con un sorriso: «Non eravamo così inesperti come alcuni pensavano».

L'intervista completa in video (in svizzero tedesco)

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Marie-Theres Nadig wird mit 17 Jahren über Nacht in Sapporo zu «Gold-Maite» und zum ersten weiblichen Skistar der Schweiz. Ein intimes Gespräch über plötzliche Berühmtheit und den Mut, für sich selbst einzustehen - und Adolf Ogi die Stirn zu bieten.

30.01.2026

