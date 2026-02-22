Marie-Therese Nadig nel 1972. Keystone

A Sapporo 1972, uomini e donne erano ancora rigorosamente separati nel villaggio olimpico. La doppia campionessa olimpica Maite Nadig racconta a blue Sport come un fondista abbia scavalcato il filo spinato per raggiungere le ragazze.

Marie-Theres Nadig amava la vita nel villaggio olimpico, e non solo perché aveva portato a casa due medaglie d'oro da Sapporo nel 1972, all'età di soli 17 anni.

«È stato fantastico. Non ho mai più vissuto un'esperienza simile in seguito».

Poiché all'epoca i Giochi erano ancora di dimensioni moderate, tutti gli atleti vivevano in un piccolo villaggio. «Oggi sarebbe impensabile», dice la 71enne.

Tuttavia, c'era una rigida distinzione tra uomini e donne. Mentre gli uomini vivevano in case più piccole a tre o quattro piani, le donne erano ospitate in due palazzine.

Visitare gli uomini? Rigorosamente vietato!

Non tutti si adeguavano, dice la nativa di Flums e racconta un aneddoto. «Un fondista svizzero voleva vedere se poteva unirsi a noi donne e scavalcò l'alto filo spinato. Ce la fece».

E cosa voleva? «Probabilmente voleva solo dimostrare che poteva entrare». Poi hanno dovuto nasconderlo e in qualche modo farlo uscire di nuovo, dice la due volte campionessa olimpica, «ma non so esattamente dove fosse o con chi fosse. Io non fui coinvolta».

In risposta all'osservazione che all'epoca aveva solo 17 anni, la signora Nadig risponde con un sorriso: «Non eravamo così inesperti come alcuni pensavano».

