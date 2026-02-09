L'elvetica Mathilde Gremaud si conferma campionessa olimpica di slopestyle L'elvetica Mathilde Gremaud si conferma campionessa olimpica di slopestyle ai Giochi di Milano-Cortina 2026. 09.02.2026

Mathilde Gremaud sale sul podio anche ai suoi terzi Giochi invernali. Quattro anni dopo la sua vittoria olimpica a Pechino, la freestyler vince anche l'oro nella finale di slopestyle a Livigno.

Keystone-SDA SDA

Mathilde Gremaud è pronta a esibirsi quando serve. L'atleta di freestyle sale sul podio anche alla sua terza Olimpiade invernale... e come!

In qualità di migliore qualificata, l'atleta friburghese ha resistito alla pressione della finale dei primi dodici e, grazie a un'eccezionale seconda manche come nel 2022, ha battuto di poco la cinese Eileen Gu per il secondo posto.

Alla fine, 0,38 punti hanno fatto pendere la bilancia a favore della due volte campionessa mondiale della Svizzera occidentale. Il bronzo è andato alla canadese Megan Oldham.

Gremaud ha così aggiunto una quarta medaglia alla sua impressionante collezione olimpica. Aveva già conquistato l'argento olimpico nello slopestyle nel 2018 e l'argento nel big air a Pechino nel 2022. Come spesso accade, anche questa volta l'atleta di La Roche ha mostrato nervi saldi.

Il rischio totale nella seconda manche paga

Gremaud è entrata in gara con un piano chiaro e lo ha attuato. Un giorno dopo il suo 26° compleanno, ha gettato le basi con una solida prima manche (83,60 punti).

Questa fiducia le ha permesso di rischiare completamente nella seconda. Con 86,96 punti ha preso il comando davanti a Gu, che aveva precedentemente ottenuto 86,58 punti.

La rivale non è più riuscita a ribaltare la situazione. La campionessa olimpica 2022 di big air e halfpipe a Pechino è caduta nella sua terza e ultima manche e ha dovuto seppellire il suo sogno di vincere l'oro olimpico nello slopestyle.

Anche Giulia Tanno ha disputato un'ottima finale tra le prime dodici, mancando il podio per meno di quattro punti al sesto posto. Dopo che la 27enne grigionese ha perso la partecipazione agli ultimi due Giochi per infortunio, questo risultato dovrebbe comunque essere considerato un piccolo trionfo.