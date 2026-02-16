Loïc Meillard vince l'oro nello slalom olimpico. imago

Un Loïc Meillard d'oro! Lo sciatore svizzero conquista la sua terza medaglia ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina. Dopo l'argento nella combinata a squadre e il bronzo nello slalom gigante, il 29enne completa così la sua serie di medaglie nello slalom.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Loïc Meillard conquista l'oro olimpico nello slalom dopo aver vinto l'oro ai Campionati del mondo. Il 29enne vince a Bormio con un vantaggio di 0,35 secondi su Fabio Gstrein. Henrik Kristoffersen è arrivato terzo.

Atle Lie McGrath, che aveva quasi sei decimi di vantaggio sull'elvetico dopo la prima manche, è stato eliminato nella seconda. Un'uscita di gara amara per il norvegese.

Per Meillard si tratta della terza medaglia a Bormio dopo l'argento nella combinata a squadre (con Marco Odermatt) e il bronzo nello slalom gigante.

Dopo Franjo von Allmen e Odi, il romando è il terzo sciatore alpino svizzero a lasciare Bormio con tre medaglie. Meillard era già salito sul podio tre volte ai Campionati del Mondo di Saalbach un anno fa.

Otto medaglie maschili nello sci alpino a Bormio

Grazie alla sua prestazione finale, la squadra maschile rossocrociata ha conquistato almeno una medaglia in tutte e cinque le gare disputate in Valtellina e otto medaglie in totale.

Quattro di queste sono medaglie d'oro, soprattutto grazie a von Allmen, che ha vinto la discesa libera, il super-G e la combinata a squadre (con Tanguy Nef).

Gli altri slalomisti elvetici hanno disputato gare da solide a buone. Nef si è classificato al 6° posto, con un ritardo di 2,02 secondi. Il debuttante olimpico ginevrino si è piazzato tra i primi 10 cinque volte in nove slalom in questo inverno di Coppa del Mondo, ma solo una volta - con il quinto posto in Gurgl - ha fatto meglio.

Ma dopo la sua sensazionale prestazione nello slalom della combinata a squadre, in cui ha vinto l'oro olimpico con il miglior tempo, Nef sperava in una medaglia nello slalom.

Quest'ultimo si è migliorato di quattro posizioni nella manche finale grazie al suo quinto tempo. Matthias Iten ha fatto lo stesso, terminando all'11° posto (con un ritardo di 2,62 secondi). Daniel Yule è arrivato 15°.