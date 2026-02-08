Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita» 06.02.2026

Nel 1984 Michela Figini divenne una star olimpica vincendo l'oro in discesa libera a soli 17 anni. La ticinese ripercorre quei giorni intensi, racconta la sua nuova vita con la racchetta da padel e parla dell'incidente sugli sci, di Lara Gut-Behrami e delle protesi all'anca.

Ronja Zeller, Michael Wegmann Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Michela Figini è stata uno dei grandi prodigi dello sci svizzero. La campionessa olimpica del 1984 si è ritirata a soli 24 anni e si è poi quasi completamente allontanata dalla scena pubblica.

Oggi la leggenda dello sci gestisce un centro di padel a Biasca, dove blue News l'ha incontrata per parlare dei giorni d'oro di Sarajevo. «Mi ci sono voluti anni per rendermi conto di quello che era successo», racconta.

La 59enne parla anche delle Olimpiadi in corso e dell'infortunio di Lara Gut-Behrami: «Ogni sportivo, ogni atleta, vuole decidere da solo quando chiudere la carriera. Credo quindi che quella di Lara non sia ancora finita». Mostra di più

Michela Figini, tutta la Svizzera la conosce come sciatrice. Oggi, però, la si vede con una racchetta da padel in mano…

Questo è il mio nuovo mondo. Lo sci è stato la mia vita per anni. Quando i miei due figli sono cresciuti, improvvisamente ho avuto più tempo per me stessa. Ecco perché, insieme al mio grande amico Marlon, ho iniziato un nuovo progetto con questo centro di padel.

Ci gioca anche lei?

Al momento no. Ho problemi di salute. Le due protesi all’anca non sarebbero un problema, ma due anni fa mi sono strappata i legamenti crociati e collaterali mediali e ho danneggiato il menisco.

Dove è successo?

Proprio sulle piste da sci (sorride). Da atleta non mi sono mai infortunata gravemente, e poi mi è successo da opinionista televisiva, durante il sopralluogo della discesa femminile a St. Moritz.

Le capita ancora di sciare? Con che frequenza?

Molto poco. La scorsa stagione ho sciato solo una volta a Flachau, quest'anno finora due volte sempre a Flachau. Mi è piaciuto molto seguire di nuovo una gara di Coppa del Mondo, è stato incredibilmente bello. Due giorni in pista, ma molto lentamente.

Nel 1984, a Sarajevo, è diventata campionessa olimpica di discesa libera a soli 17 anni. Un risultato che la rende ancora oggi la più giovane campionessa olimpica nella storia dello sci alpino.

Da un giorno all'altro la mia vita è cambiata. È già stata una sorpresa qualificarmi. Gareggiare alle Olimpiadi era già una medaglia d'oro per me. Poi ho vinto il vero oro e sono arrivata nel grande mondo dello sci e sono cresciuta da un momento all'altro.

Cosa ricorda della gara?

Praticamente nulla. Ricordo solo che ho dovuto partire due volte perché la prima le condizioni meteo non collaboravano. E poi, naturalmente, le tante persone e i giornalisti che mi seguivano e volevano tutti qualcosa da me. Per me è stato come un sogno. Poi ci fu il grande ricevimento in Ticino: incredibilmente emozionante. La gente mi aspettava, c'erano tutti, la mia famiglia, tutti i miei amici. All'epoca non mi rendevo davvero conto di ciò che avevo raggiunto.

Quando se ne è resa conto?

Ho capito cosa era successo a Sarajevo solo negli anni successivi.

Fino a Lara Gut-Behrami, Doris De Agostini e lei eravate gli unici sciatori ticinesi di livello mondiale...

Doris De Agostini è stata il mio grande modello. Era una super donna e una super sciatrice. Poi è arrivata Lara e ha fatto segnare un successo dopo l'altro. Una sportiva e una sciatrice fantastica.

Gut-Behrami ha dovuto rinunciare ai Giochi Olimpici a causa di un infortunio. Ha provato compassione quando ha saputo della sua situazione?

Sì, è una sfortuna incredibile. Voleva concludere la sua grande carriera dopo questa stagione. Ogni atleta vuole decidere da solo quando ritirarsi. Credo quindi che forse la sua carriera non sia ancora finita.

Ha la sensazione che continuerà per un'altra stagione quindi?

Vedremo. Questo lo deciderà solo Lara stessa.

Guardiamo alle Olimpiadi. Chi vede come grande favorito per la discesa olimpica?

Farò il tifo davanti alla TV qui al Padel Lab. Non voglio indicare un favorito. Il campione olimpico sarà deciso in una sola gara. Si può essere il miglior discesista del mondo e avere una giornata storta. Ecco perché a volte arrivano delle sorprese. Ma spero che tutto vada bene e, soprattutto, che sia una gara molto bella e corretta, con sole e assenza di vento. Una gara regolare in cui i migliori vinceranno le medaglie.

Si è ritirata dallo sci a soli 23 anni e si è allontanata dalla scena pubblica. Perché ha fatto questa scelta?

Ho sempre detto che lo sci è un capitolo della mia vita. E quando quel periodo finisce, si aprono altre porte. Dopo essermi ritirata, mi sono dedicata alla mia famiglia, volevo essere presente per i miei figli. La mia vita era perfetta, non avevo più bisogno dell'attenzione del pubblico.

È ancora in contatto con i suoi ex colleghe o rivali di allora?

Maria Walliser è venuta qui qualche volta. Mi capita di telefonare o scrivere anche a Vreni Schneider, ma con le altre ho pochi contatti. Il mio mondo ora è qui. Non viaggio più molto. Al momento dedico molto tempo al nostro centro sportivo e molto poco ad altre cose.

Dove sono esposte le sue medaglie olimpiche, mondiali e i globi della Coppa del Mondo?

Le ho a casa. Ma chissà, forse realizzerò qui una sala espositiva dove sarà possibile vederle. Sto pensando di creare un piccolo museo dedicato a tutti gli atleti ticinesi che hanno portato il nostro Cantone nel mondo.

Quindi forse il suo leggendario kit da gara rosa e nero delle Olimpiadi del 1984 sarà presto esposto?

Sì, ho ancora anche quello a casa. Non ho conservato molti ricordi dei miei anni da atleta, ma delle Olimpiadi ho tenuto praticamente tutto.