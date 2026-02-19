  1. Clienti privati
Svizzera di bronzo nell'hockey Nicole Vallario: «Era tutto o niente, e ora abbiamo la medaglia!»

fon

19.2.2026

Nicole Vallario a fine partita.
Nicole Vallario a fine partita.
Imago

Nicole Vallario racconta il bronzo della Svizzera: «Forse è stata proprio la voglia di vincere a farci cambiare marcia nel supplementare». L'eroina di giornta è Alina Müller, che firma ancora una volta la rete decisiva per tornare sul podio olimpico dopo 12 anni.

Nicolò Forni

19.02.2026, 18:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Svizzera femminile conquista il bronzo olimpico battendo la Svezia 2-1 al supplementare, dodici anni dopo Sochi 2014.
  • Decisiva Alina Müller, già eroina dodici anni fa, al termine di una sfida tesa e combattuta fino all'overtime.
  • La ticinese Nicole Vallario: «Nel supplementare era tutto o niente, abbiamo dato tutto quello che avevamo».
Mostra di più

Dodici anni dopo Sochi 2014, la storia si ripete a Milano Cortina. La Svizzera femminile conquista di nuovo il bronzo olimpico battendo la Svezia 2-1 al supplementare.

Una medaglia arrivata al termine di una sfida tesa, risolta dalla determinazione rossocrociata e dalla firma della sua giocatrice simbolo: Alina Müller.

Ticker-Olimpiadi 2026. La Svizzera torna sul podio olimpico dell'hockey! È bronzo per le rossocrociate - Marianne Fatton d'oro nella gara di sci alpinismo

Ticker-Olimpiadi 2026La Svizzera torna sul podio olimpico dell'hockey! È bronzo per le rossocrociate - Marianne Fatton d'oro nella gara di sci alpinismo

La gara è rimasta bloccata a lungo, giocata più sui nervi che sulle occasioni. Dopo un rigore fallito da Ivana Wey, la Svezia ha colpito al 31’40” con Mira Jungaker, abile a sfruttare un disco perso sulla linea blu. La risposta elvetica è stata immediata: quattro minuti più tardi Sinja Leemann ha firmato l'1-1 con un’azione di pura forza tra tre avversarie.

Nel terzo tempo la fatica ha pesato su entrambe le squadre. La ticinese Nicole Vallario ha sfiorato il sorpasso da distanza ravvicinata, ma nel finale la Svizzera ha dovuto stringere i denti, affidandosi a una difesa compatta e alle parate decisive di Andrea Brändli.

Vallario: «L'overtime era tutto o niente»

Ai microfoni della «RSI», Nicole Vallario ha raccontato le emozioni del supplementare. Nonostante una Svezia apparsa più fresca nel finale dei tempi regolamentari, l'overtime ha cambiato l'inerzia.

«Forse è stata proprio la voglia di vincere a farci cambiare marcia. Le svedesi hanno giocato una partita solida e ci hanno messo sotto pressione. Eravamo un po' nervose e stanche dopo un torneo lunghissimo. Ma nel supplementare sapevamo che era tutto o niente e abbiamo tirato fuori ogni briciolo di energia».

Un sogno in Nord America. Hockey: ecco, secondo la ticinese Nicole Vallario, cosa serve alle svizzere per vincere una medaglia

Un sogno in Nord AmericaHockey: ecco, secondo la ticinese Nicole Vallario, cosa serve alle svizzere per vincere una medaglia

«Siamo venute per una medaglia e ora ce l'abbiamo»

Nel tempo supplementare la Svizzera ha spinto con decisione: prima la traversa di Lara Stalder, poi il gol liberatorio. Una rete che la ticinese, paradossalmente, non ha colto in diretta.

«Se devo essere sincera non l'ho visto», racconta sorridendo. «Ero in panchina a cercare di respirare. Ho visto solo le mie compagne saltare e poi siamo scese tutte in pista. Ma in Alina avevamo una fiducia totale, sapevamo che l'avrebbe messo dentro».

Per Müller è un cerchio che si chiude: nel 2014 fu lei a firmare il bronzo di Sochi. Oggi, insieme a Vallario e compagne, aggiunge un nuovo capitolo alla storia dell'hockey svizzero.

«Non ci credo ancora», conclude Nicole. «È assurdo, ma è successo. Siamo venute qui per una medaglia e ora ce l'abbiamo al collo!».

