Lindsey Vonn deve essere portata via in elicottero: le donne svizzere sono profondamente scioccate dalla sua caduta.

Breezy Johnson diventa campionessa olimpica di discesa libera, le svizzere finiscono tutte fuori dalle prime 10. Ecco le loro reazioni sulla gara e sulla caduta rovinosa di Linsday Vonn.

Keystone-SDA SDA

Le impressioni sulla caduta di Lindsey Vonn:

Malorie Blanc

«È molto strano qui nella zona del traguardo dopo la caduta di Lindsey. Spero che non sia troppo grave. Ha dato il massimo e ho molto rispetto per quello che ha fatto. È incredibile il silenzio che c'era qui».

Jasmine Flury

«Non è un putiferio in questo momento, l'atmosfera ai è un po' persa. Lindsey voleva esserci fin dall'estate, poi è arrivata Crans-Montana e la sua storia ha fatto il giro del mondo. Credo sia per questo che si sia rimasti in silenzio quando è caduta».

Janine Schmitt

«Spero che la caduta di Lindsey non sia stata troppo grave. Non ho visto la caduta perché mi stavo cambiando. Ma forse è meglio così».

08.02.2026

Commenti sulla gara

Malorie Blanc: «Sono un po' delusa, ma le Olimpiadi non sono finite»

«È stato piuttosto divertente avere il numero 1, penso che sia bello e l'ho preso come qualcosa di positivo. Ho cercato di concentrarmi su me stessa».

«Certo, sono un po' delusa, ma devo vederla come un'esperienza. Le ultime settimane sono state molto intense dal punto di vista emotivo, lo sento anche adesso. Sono in una fase della mia carriera in cui sto ancora costruendo e devo accettarlo».

«Ma ovviamente sono qui per andare forte, quindi è un po' frustrante quando il piano non funziona».

«Ma la mia carriera è ancora lunga e sto cercando di portarla con me per quattro anni, quando spero di poter ricominciare. Sto ancora imparando.»

«E non dimenticate che le Olimpiadi non sono ancora finite. Ci sono ancora opportunità nella combinata a squadre e nel super-G».

Jasmine Flury: «Mi piacerebbe sciare di nuovo qu»i

«Ho iniziato bene e mi sentivo a mio agio. Poi i miei sci si sono tagliati nella parte inferiore e non avevo più la velocità. Ma fino a quel momento è andata bene.»

«Per lo meno, dopo un passaggio così spaventoso, sono rimasta concentrata sul momento e ho continuato ad andare avanti».

«Non è ancora chiaro chi gareggerà nella combinata a squadre, ma mi piacerebbe molto sciare di nuovo qui"».

Janine Schmitt: «La prima discesa è sicuramente una pietra miliare»

«È stato molto divertente, ma è stata una corsa piuttosto selvaggia. Ieri ho potuto sciare solo metà del percorso, quindi la velocità era sicuramente molto diversa oggi.»

«La mia prima discesa olimpica è sicuramente una pietra miliare. Al mattino ero ancora molto nervosa, ma la situazione è migliorata verso la partenza. Non vedevo l'ora di gareggiare, soprattutto con questo tempo e con questo panorama.»

«Non credo che potesse essere più bello. È stato davvero molto divertente».

