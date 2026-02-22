Jessie Diggins KEYSTONE

La fondista Jessie Diggins, medaglia di bronzo olimpica nella 10 chilometri a stile libero, è una che non teme il dolore, ma si dice molto preoccupata per i cambiamenti climatici.

Jessie Diggins ha vinto la medaglia di bronzo nella 10 km a stile libero individuale di sci di fondo alle Olimpiadi.

L'americana ha combattuto contro il dolore al costato per tutta la gara.

La 34enne non è spaventata dal dolore fisico, ma dai cambiamenti climatici.

Fa parte dell'organizzazione POW, attiva nel consapevolizzare la gente sulla scomparsa degli inverni.

«È diventato impossibile organizzare un evento sportivo invernale senza neve artificiale». Le Olimpiadi in corso riflettono le sue preoccupazioni e le sue considerazioni.

Jessie Diggins è una dura.

La fondista americana è caduta sulla neve in preda al dolore, tenendosi le costole ferite dopo aver vinto il bronzo giovedì nello sci di fondo alle Olimpiadi invernali del 2026.

Jessie Diggins si tiene il costato

La 34enne, che si era procurata una contusione alle costole durante una caduta nello skiathlon di sabato, ha combattuto contro il dolore per ottenere un tempo di 23:38.9 nella 10 km stile libero femminile.

Una prestazione che le è valsa la medaglia e un posto nella storia dei Giochi olimpici imvernali.

Non teme il dolore, ma i cambiamenti climatici

La sciatrice non è spaventata dal dolore. È abituata a dare il massimo, è in grado di controllare il dolore, come riporta la CNN.

Ciò che la terrorizza, è però la rapidità con cui il suo sport sta cambiando a causa di qualcosa che sfugge completamente al suo controllo: il cambiamento climatico.

Ne vede gli effetti ovunque. «Ho gareggiato in Coppe del Mondo sotto una pioggia battente e con a malapena una striscia di neve su cui sciare, intere stagioni sono state stravolte dall'oggi al domani», scrive in un blog dedicato ai cambiamenti climatici.

«È diventato impossibile organizzare un evento sportivo invernale senza neve artificiale».

Sempre più neve artificiale

I Giochi invernali di Milano-Cortina nelle Alpi italiane, che segnano l'ultima partecipazione di Diggins ai Giochi, non fanno eccezione.

Le macchine per la produzione di neve artificiale hanno lavorato senza sosta per settimane. Macchinari che inversamente, generano calore e gettano ulteriore CO2 nell'aria.

L'inverno sta cambiando: le nevicate stanno diminuendo, il manto nevoso si sta riducendo e le temperature stanno aumentando in molti luoghi. Dove un tempo le montagne erano ricoperte da una spessa coltre bianca, molte ora rimangono nude anche in pieno inverno. Lo vediamo anche in Svizzera, anno dopo anno.

A Tesero, in Trentino, dove si corrono le gare di sci di fondo olimpiche, lo scenario mostra una lingua di neve, tra i brulli colori dell'inverno. KEYSTONE

«Voglio che l'inverno duri ancora a lungo»

«È vergognoso ammetterlo, ma per anni non ho mai parlato apertamente del cambiamento climatico. Sapevo che era un problema serio che doveva essere affrontato», scrive ancora la Diggins.

«Sto parlando di quanto sia importante per me l'inverno perché voglio che duri ancora a lungo. Vorrei che un giorno i miei nipoti potessero provare lo sci di fondo». La 34enne americana si batte per la protezione del clima come membro del POW (Proteggiamo i nostri inverni).

Il cambiamento climatico sta «ridefinendo gli sport invernali come li conosciamo», ha affermato un portavoce del Comitato Olimpico Internazionale.

Mentre gli atleti competono in Italia, il futuro delle Olimpiadi invernali è in bilico. Sempre più persone, tra le quali Diggins, dunque non si chiedono solo come mantenere i Giochi, ma se debbano essere ancora essere mantenuti in vita.