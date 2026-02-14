Hans Flatscher racconta in un'intervista cosa è successo finora ai Giochi di sci alpino Keystone

A Bormio gli uomini della squadra svizzera di sci alpino brillano e conquistano risultati di prestigio. A Cortina, invece, le donne sono rimaste finora a mani vuote. Il direttore di sci alpino Hans Flatscher traccia un primo bilancio dei Giochi invernali 2026 e analizza luci e ombre della spedizione rossocrociata.

Hans Flatscher, questi sono giorni d'oro qui a Bormio. Come ha vissuto questa settimana?

È stata davvero unica - e storica. Non era mai successo prima che un atleta vincesse sia la discesa libera che il super-G negli stessi Giochi. Naturalmente, la prestazione di Franjo ha superato tutto il resto. Ma anche il risultato complessivo della squadra è notevole. Sono particolarmente orgoglioso che gli atleti abbiano dato il meglio di sé nel momento decisivo.

Il che non è sempre facile...

Esattamente. Eravamo in una buona posizione di partenza perché avevamo già successo prima dei Giochi. Ma questo crea un'ulteriore pressione di aspettative. È fondamentale che la squadra rimanga calma e concentrata sul compito da svolgere. E ci siamo riusciti.

Franjo von Allmen vince l'oro tre volte in tre gare. Ci aiuti a classificarlo...

È un'impresa riuscita prima di lui solo a due sciatori: Jean-Claude Killy nel 1968 e Toni Sailer nel 1956. Proprio perché risale a così tanto tempo fa, sembrava quasi impensabile che potesse accadere di nuovo ai giorni nostri.

Tutto deve combaciare, ogni dettaglio deve essere al posto giusto. Alcuni fattori si possono influenzare, altri no. Il fatto che ci sia riuscito rende questa storia semplicemente straordinaria.

Ora il 24enne si ritrova improvvisamente sotto i riflettori e con grandi aspettative sulle spalle. Che cosa conta davvero, in questa fase, per Franjo von Allmen?

Credo che il suo atteggiamento con i piedi per terra sia un grande vantaggio. Le sue origini, l'ambiente in cui è cresciuto, gli amici e i ritiri: tutto questo gli dà stabilità. Forse è ancora giovane, ma mentalmente è già molto maturo. Non sono affatto preoccupato che possa montarsi la testa. Ha entrambi i piedi ben saldi a terra.

Naturalmente, attorno a lui cambieranno molte cose. Sarà riconosciuto quasi ovunque e, a volte, questo può diventare faticoso. Ma sono convinto che saprà gestire tutto molto bene.

Anche Marco Odermatt ha conquistato due medaglie, ma non si dice del tutto soddisfatto. Come va interpretata la sua situazione?

Forse è difficile per i non addetti ai lavori capire perché qualcuno non sia completamente soddisfatto delle medaglie. Ma è proprio questo atteggiamento che lo caratterizza. Se non fosse stato così ambizioso, non avrebbe vinto così tanto.

I grandi lavorano così. Si arrabbia per un momento, è duro con se stesso, ma poi riesce a lasciarsi andare e a concentrarsi completamente sulla sfida successiva. Questa capacità è una forza enorme e lo porterà lontano.

All'inizio c'è stato lo sfogo di Niels Hintermann, che non ha capito una decisione dell'allenatore.

Sono rimasto sorpreso da quanto accaduto. In riunione abbiamo analizzato tutte le opzioni: la meteo, le prestazioni in allenamento, ogni singolo elemento a disposizione. Poi abbiamo scelto la modalità di qualificazione.

Non è stata una decisione presa alla leggera. Volevamo trovare la soluzione migliore e più corretta dal punto di vista sportivo. Che Niels non fosse soddisfatto fa parte del gioco, e bisogna saperlo accettare.

Era davvero necessario qualificarsi per la discesa? Stefan Rogentin è chiaramente alle spalle di Niels Hintermann nella classifica di Coppa del Mondo di discesa. E ora avete assegnato uno degli undici ambiti posti olimpici a un atleta che, alla fine, non ha disputato alcuna gara.

Quando hai a disposizione così tanti atleti di alto livello, devi valutare sul posto il maggior numero possibile di opzioni. Solo in pista, nelle condizioni specifiche, puoi capire davvero chi può rendere al meglio.

Col senno di poi è sempre facile giudicare. Ma tutti gli atleti coinvolti fanno parte dell'élite mondiale.

Viaggiate avanti e indietro tra Bormio e Cortina. Per le svizzere, finora, le cose non stanno andando come sperato.

Naturalmente si spera sempre in una sorpresa positiva. Ma bisogna anche valutare i risultati con realismo. Le atlete non hanno certo dimenticato come si scia. Sono piuttosto le circostanze del momento a impedire loro di esprimere tutto il loro potenziale. La velocità di base c'è, e lo si vede ogni volta.

Cosa manca?

Ci manca però l'ultima dose di fiducia per affrontare ogni passaggio senza compromessi. Non siamo soddisfatti dei piazzamenti, questo è evidente. Ma le atlete stesse sanno quali sono le ragioni.

Alcune arrivano da periodi complicati. Serve pazienza, anche se nello sci agonistico è una merce rara. Sono convinto che torneremo presto davanti.

La pressione è ora soprattutto su Camille Rast. Questo può essere brutale per un atleta.

La pressione c'è stata per tutto l'inverno. Lei è l'atleta che finisce regolarmente sul podio. La cosa positiva è che ha dimostrato più volte di essere mentalmente molto forte.

Mancano ancora quattro gare. Cosa si aspetta in generale nelle discipline tecniche?

Possiamo nutrire aspettative. Sia nelle gare femminili sia in quelle maschili abbiamo atlete e atleti che rientrano tra i candidati alle medaglie. È una base solida da cui partire.

In particolare: sarà battuto il record di cinque medaglie d'oro di Pechino 2022?

Di solito sono prudente quando si tratta di fare previsioni sul numero di medaglie. Ma le possibilità sono concrete. Con gli uomini siamo attualmente in una posizione estremamente favorevole.

E anche tra le donne devono ancora arrivare le discipline in cui esprimiamo i nostri maggiori punti di forza.