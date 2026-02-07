  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Frustrazione per il dominatore Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»

Luca Betschart

7.2.2026

Marco Odermatt termina con un ingrato quarto posto nella discesa libera olimpica.
Marco Odermatt termina con un ingrato quarto posto nella discesa libera olimpica.
Foto: EPA

Delusione per uno che è abituato a volare alto: Marco Odermatt manca il podio nella discesa olimpica per 20 centesimi.

Redazione blue Sport

07.02.2026, 15:02

07.02.2026, 15:09

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Marco Odermatt va inizialmente al comando della discesa olimpica, ma viene poi superato da von Allmen, Franzoni e Paris, chiudendo quarto a 20 centesimi dal bronzo.
  • Franjo von Allmen domina la gara e regala alla Svizzera il primo oro di Milano-Cortina 2026, imponendosi con 0”70 di vantaggio su Odermatt.
  • Deluso, il nidvaldese parla di un quarto posto «amarissimo» e promette di analizzare la gara, convinto di non aver commesso errori evidenti e di potersi giocare altre medaglie nelle prossime gare.
Mostra di più

Con il pettorale numero 7, Marco Odermatt si porta al comando della discesa libera olimpica e dopo la gara può inizialmente festeggiare il primato.

La sua leadership, però, dura poco. Subito dopo scende Franjo von Allmen, che fa segnare un tempo inferiore di 0”70 e strappa immediatamente al compagno di squadra la testa della classifica.

Non è finita lì. Anche Giovanni Franzoni e lo specialista della Stelvio Dominik Paris risultano più veloci di Odi, spingendo il miglior discesista della stagione fuori dal podio. Alla fine, allo sciatore elvetico mancano 20 centesimi per conquistare la medaglia di bronzo.

Delusione per Odermatt. Primo oro svizzero! Franjo von Allmen è il re della discesa olimpica

Delusione per OdermattPrimo oro svizzero! Franjo von Allmen è il re della discesa olimpica

«Devo analizzare la mia gara»

«È davvero uno schifo. Il quarto posto ai Giochi Olimpici è il peggior piazzamento che si possa avere», ha dichiarato un deluso Odermatt nell'intervista rilasciata alla «SRF» poco dopo il termine della prova.

«Ero molto contento di come avevo sciato. Ho tagliato il traguardo e ho pensato: è stato una bella prestazione. A essere sincero, non so dove sarei potuto andare più velocemente».

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

Nel confronto con von Allmen, Odermatt perde soprattutto nel tratto finale, senza però riuscire a spiegarsi il motivo subito dopo la gara. Ora sarà importante analizzare con attenzione la sua discesa e guardare avanti.

«Archiviamo e andiamo oltre. Ci sono ancora due o tre grandi occasioni davanti. Ma è chiaro che fa male. Devo analizzarla per bene», dice il 28enne.

«Non ho commesso errori evidenti e senza quella perdita di tempo sarei stato davanti a tutti. Per questo motivo forse c'è qualcosa da correggere in vista delle prossime gare», ha poi concluso Odi.

L'arrivo di von Allmen

Franjo von Allmen velocissimo

Franjo von Allmen velocissimo

07.02.2026

I più letti

Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario
Franzoni: «Von Allmen lo conosco dagli Juniores, è un ragazzo fantastico e mi ispira sempre»

Altre notizie

Ticker Olimpiadi 2026. Ecco tutti i vincitori delle varie medaglie del 7 febbraio

Ticker Olimpiadi 2026Ecco tutti i vincitori delle varie medaglie del 7 febbraio

Curling. Svizzera ancora in corsa

CurlingSvizzera ancora in corsa

Seria A. Il Napoli vittorioso nel finale contro il Genoa

Seria AIl Napoli vittorioso nel finale contro il Genoa

Super League. Il Lugano non va oltre il pari con il fanalino di coda Winterthur

Super LeagueIl Lugano non va oltre il pari con il fanalino di coda Winterthur

Basket. Serata amara per le ticinesi, Spinelli e Tigers battuti

BasketSerata amara per le ticinesi, Spinelli e Tigers battuti

Belle parole degli azzurri. Franzoni: «Von Allmen lo conosco dagli Juniores, è un ragazzo fantastico e mi ispira sempre»

Belle parole degli azzurriFranzoni: «Von Allmen lo conosco dagli Juniores, è un ragazzo fantastico e mi ispira sempre»

Video

GC – YB 1:1

GC – YB 1:1

Super League | 23° turno | stagione 25/26

07.02.2026

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

06.02.2026

Aarau – Wil 2:2

Aarau – Wil 2:2

Challenge League | 21° turno | stagione 25/26

07.02.2026

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Challenge League | 21° turno | stagione 25/26

07.02.2026

GC – YB 1:1

GC – YB 1:1

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

Aarau – Wil 2:2

Aarau – Wil 2:2

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Più video