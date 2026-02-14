  1. Clienti privati
Nello slalom gigante Marco Odermatt manca di nuovo l'oro olimpico: «È tutta colpa mia»

Jan Arnet

14.2.2026

Odermatt taglia il traguardo

14.02.2026

Marco Odermatt e Loïc Meillard firmano due nuove medaglie svizzere ai Giochi Olimpici, mentre Thomas Tumler sfiora il podio chiudendo quarto. Ecco le reazioni dei protagonisti dopo lo slalom gigante.

Jan Arnet

14.02.2026, 15:28

14.02.2026, 15:47

Lucas Pinheiro Braathen firma un'impresa storica ai Giochi. Con il trionfo nello slalom gigante, il 25enne regala al Brasile - e a tutto il Sudamerica - la prima medaglia olimpica invernale della storia.

Il brasiliano precede sul podio i due svizzeri Marco Odermatt, secondo a 0”58, e Loïc Meillard, terzo a 1”17.

Slalom gigante. Doppio podio per la Svizzera! Odermatt e Meillard brillano ma Braathen è imprendibile

Il nidvaldese ha mancato ancora una volta il grande obiettivo, la medaglia d'oro. Ma in un'intervista a «SRF» si è detto felicissimo della sua terza medaglia a questi Giochi invernali.

«Se si pensa alla mia costanza - sono fra i migliori in ogni gara, sia in Coppa del Mondo che alle Olimpiadi - è incredibile. Sono molto soddisfatto».

Pinheiro Braathen con una migliore posizione di partenza

Il 28enne deve per ora mettere da parte il sogno di un nuovo oro olimpico. L'argento conquistato, però, acquista ancora più valore alla luce dell'intenso calendario affrontato anche in questa stagione.

«È colpa mia se gareggio in così tante discipline», scherza Odi con un sorriso.

Marco Odermatt e Loïc Meillard fanno risultato nello slalom gigante. Ma non abbastanza per l'oro.
Keystone

Il vincitore Pinheiro Braathen aveva certamente una posizione di partenza migliore.

«Lucas ha potuto prepararsi per questa gara per quasi tre settimane dopo Schladming e ha avuto anche un vantaggio con il pettorale numero 1», dice Odermatt, che elogia anche il brasiliano: «Ha sciato perfettamente»

Anche Meillard è felice della sua medaglia di bronzo: «Non ero partito molto bene in questa seconda manche - ha raccontato ai microfoni della RTS - ma ho fatto anche delle buone curve».

«Ho attaccato e non ho alcun rimpianto. Avevo infatti troppo ritardo dopo la prima manche. È chiaro che avere due medaglie in questi Giochi è fantastico. Il mio palmarès tra Mondiali e Olimpiadi? Sì, è bello, soprattutto in gigante. Ma mi manca l'oro. Ci torneremo», ha concluso sorridendo il romando.

Anche Thomas Tumler è orgoglioso, anche se si è classificato al quarto posto e non è riuscito a portare a casa la medaglia: «Da un lato, sono orgoglioso di essere riuscito a fornire la mia migliore prestazione nella gara più importante dell'anno. Ma ovviamente il quarto piazzamento fa anche un po' male».

Bronzo nel super-G. La delusione di Odi: «L'obiettivo era l'oro, ma basta prendere una medaglia...»

