Un oro e un bronzo Il presidente Parmelin si congratula con Von Allmen e Odermatt

SDA

11.2.2026 - 18:42

Franjo von Allmen e Marco Odermatt sul podio rispettivamente per la medaglia d'oro e bronzo.
KEYSTONE
KEYSTONE

Altra giornata fausta per la Svizzera ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

Keystone-SDA

11.02.2026, 18:42

11.02.2026, 18:47

Franjo Von Allmen, dopo l'oro nella discesa e nella combinata a squadre, si è imposto oggi anche nel Super-G conquistando la terza medaglia d'oro personale e la quarta per la delegazione elvetica.

Al terzo posto si è classificato Marco Odermatt, che ha così ottenuto il bronzo, dopo l'argento nella combinata. Ad entrambi il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha mandato un messaggio di congratulazioni via X.

Olimpiadi. Super Franjo von Allmen: è oro anche in super-G! Marco Odermatt ancora beffato

OlimpiadiSuper Franjo von Allmen: è oro anche in super-G! Marco Odermatt ancora beffato

«Fantastico Franjo von Allmen! Un'altra medaglia d'oro, questa volta nel Super-G, con cui entra nella storia (...) E congratulazioni anche a Marco Odermatt per la medaglia di bronzo. Che squadra fantastica!», ha scritto il consigliere federale nel suo messaggio.

Nel supergigante odierno, il 24enne bernese si è imposto distanziando di 13 centesimi l'americano Ryan Cochran-Siegle e di 28 il 28enne nidvaldese.

Finora la delegazione elvetica ha conquistato sette medaglie, quattro d'oro, una d'argento e due di bronzo.

Sulle orme di Aamodt e Tomba. Ecco gli incredibili numeri della storica prima olimpica di Franjo von Allmen

Sulle orme di Aamodt e TombaEcco gli incredibili numeri della storica prima olimpica di Franjo von Allmen

