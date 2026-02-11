Franjo von Allmen e Marco Odermatt sul podio rispettivamente per la medaglia d'oro e bronzo. KEYSTONE

Altra giornata fausta per la Svizzera ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

Keystone-SDA SDA

Franjo Von Allmen, dopo l'oro nella discesa e nella combinata a squadre, si è imposto oggi anche nel Super-G conquistando la terza medaglia d'oro personale e la quarta per la delegazione elvetica.

Al terzo posto si è classificato Marco Odermatt, che ha così ottenuto il bronzo, dopo l'argento nella combinata. Ad entrambi il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha mandato un messaggio di congratulazioni via X.

«Fantastico Franjo von Allmen! Un'altra medaglia d'oro, questa volta nel Super-G, con cui entra nella storia (...) E congratulazioni anche a Marco Odermatt per la medaglia di bronzo. Che squadra fantastica!», ha scritto il consigliere federale nel suo messaggio.

Fantastischer Franjo von Allmen! Eine weitere Goldmedaille, diesmal im Super-G, und damit schreibt er Geschichte🥇 BRAVO 🙌🏻 🎉

Und auch noch herzliche Gratulation an Marco Odermatt zu einer weiteren Bronzemedaille 🥉 Was für ein Meisterteam! ⛷️⛷️ https://t.co/7AMAoZ7ny5 — Guy Parmelin (@ParmelinG) February 11, 2026

Nel supergigante odierno, il 24enne bernese si è imposto distanziando di 13 centesimi l'americano Ryan Cochran-Siegle e di 28 il 28enne nidvaldese.

Finora la delegazione elvetica ha conquistato sette medaglie, quattro d'oro, una d'argento e due di bronzo.