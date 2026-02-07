Oltre che quella col presidente Sergio Mattarella, c'è stata anche una stretta di mano fra Guy Parmelin e Giorgia Meloni. Keystone

Durante il ricevimento organizzato dal presidente italiano Sergio Mattarella in occasione dell'apertura delle Olimpiadi di Milan-Cortina, ieri sera, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha stretto la mano della premier Giorgia Meloni. Lo ha annunciato su X.

Keystone-SDA SDA

Meloni ha criticato a più riprese la Svizzera per quella che ritiene una gestione inadeguata del catastrofico incendio di Crans-Montana (VS). Il 24 gennaio, come noto, Roma ha deciso di richiamare l'ambasciatore a Berna, che ad oggi non è ancora tornato.

Nell'incendio di Capodanno al bar «Le Constellation» 41 giovani hanno per la vita, fra questi sei italiani. Da allora, la giustizia vallesana è nel mirino delle critiche italiane. Di fronte alla crescente pressione, Parmelin ha invocato la separazione dei poteri e l'indipendenza della giustizia dalla politica.