Olimpiadi 2026 Ecco perché la Stelvio è una delle discese più pericolose al mondo

Nicole Agostini

6.2.2026

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.

06.02.2026

Quasi nessun'altra discesa è considerata impegnativa come la Stelvio di Bormio. Scoprite guardando il video perché gli atleti la pensano così. Quest'anno la gara si svolge il 7 febbraio nell'ambito delle Olimpiadi invernali.

Nicole Agostini

06.02.2026, 15:31

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La discesa maschile sullo Stelvio di Bormio è considerata particolarmente pericolosa.
  • Nelle passate stagioni di Coppa del Mondo, vi si sono verificati ripetuti incidenti gravi, tra cui quello di Cyprien Sarrazin, gravemente ferito durante un allenamento in discesa nel dicembre 2024.
  • In questa stagione non ci saranno gare di Coppa del Mondo perché il tracciato verrà utilizzato per i Giochi Olimpici Invernali.
  • Scopri nel video perché la discesa libera è considerata pericolosa.
Mostra di più

Il 7 febbraio 2026 alle 11.30, a Bormio, prenderà il via la leggendaria discesa libera maschile: la Stelvio.

Chiunque conosca la discesa libera ne conosce i rischi: nelle ultime stagioni di Coppa del Mondo vi si sono verificati incidenti particolarmente gravi.

Cyprien Sarrazin, ad esempio, si è gravemente infortunato durante un allenamento in discesa a Bormio nel dicembre 2024.

Ma cosa rende questa discesa così pericolosa e perché è così impegnativa? Scopritelo nel video.

La Coppa del Mondo di sci salta la discesa libera maschile di Bormio in questa stagione perché vi si svolge la gara olimpica.

