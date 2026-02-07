Franjo von Allmen velocissimo 07.02.2026

La Svizzera apre Milano Cortina 2026 nel modo migliore, con Franjo von Allmen che domina la discesa e conquista l'oro olimpico.

SwissTXT, Redazione blue Sport fon

La discesa maschile ha inaugurato il programma di Milano Cortina 2026 con una gara intensa e combattuta, che ha subito portato la Svizzera sul gradino più alto del podio. Franjo von Allmen ha rispettato i pronostici conquistando l'oro olimpico nella sua prima gara ai Giochi.

Il 24enne bernese, già campione del mondo in carica, ha completato il suo palmarès con una prova di forza e personalità, firmando il miglior tempo in tre dei cinque intermedi e succedendo così a Beat Feuz sul trono della discesa.

L'unico a riuscire a insidiarlo è stato Giovanni Franzoni, considerato il rivale più pericoloso alla vigilia: l'italiano ha dovuto arrendersi per appena 20 centesimi.

A chiudere il podio è stato un altro azzurro, il veterano Dominik Paris, che davanti al pubblico di casa ha conquistato la prima medaglia olimpica della carriera, proprio sulla Stelvio, resa particolarmente selettiva da condizioni meno ghiacciate rispetto alla Coppa del Mondo e che premiavano l'attacco.

Odi fuori dal podio

Olimpiadi 2026 Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News. KEYSTONE

Ai piedi del podio si è fermato Marco Odermatt, autore di una gara solida, ma penalizzato da una minor potenza rispetto al compagno di squadra e agli italiani.

Subito dietro ha chiuso Alexis Monney: la sua rimonta nel tratto finale non è bastata per salire sul podio su una Stelvio che lo aveva visto vincere nel 2024.

Più indietro Stefan Rogentin, ultimo elvetico al via, rimasto fuori dalla top 15.

Potrebbe interessarti: