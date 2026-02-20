  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Momenti leggendari Quando Paul Accola mostrò il dito medio alla giuria dopo la combinata olimpica

Luca Betschart

20.2.2026

Paul Accola è furioso e mostra il dito medio dopo la combinata olimpica del 1992.
Paul Accola è furioso e mostra il dito medio dopo la combinata olimpica del 1992.
Imago

Stravagante, divertente, impressionante, unico. Quello che accadde alle Olimpiadi del 1992 entra di diritto nella memoria collettiva dello sport. 

Michael Schifferle

20.02.2026, 15:45

Ai Giochi olimpici invernali di Albertville, Paul Accola si presentò al via della combinata con i favori del pronostico.

Ma quella fu una giornata nera: il grigionese chiuse al 22° posto. Può succedere anche a un atleta capace di conquistare quattro medaglie olimpiche.

Il modo in cui digerì la delusione, però, fu unico, perfettamente in linea con il suo carattere tutt’altro che docile. Nello slalom, Accola attraversò il traguardo prima accovacciato, poi addirittura in retromarcia. Rivolse un eloquente dito medio alla giuria e infine seppellì il pettorale nella neve.

E come amava dire «Päuli», dopo una vittoria come dopo una sconfitta? «Non serve a niente, non fa male a nessuno».

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

04.02.2026

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali. Lo sapevi che nella prima edizione non c'era lo sci alpino?

04.02.2026

I più letti

Ecco cosa significa per Trump la sentenza della Corte Suprema sui dazi
Svizzera in finale! Il Team Tirinzoni si gioca l'oro nel curling - Roth conquista l'argento negli aerials
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
L'uomo finito sotto una valanga con il figlio e poi deceduto era un barone tedesco
La neve paralizza l'aeroporto di Vienna: nessun decollo o arrivo possibile

Altre notizie

Ticker-Olimpiadi 2026. Svizzera in finale! Il Team Tirinzoni si gioca l'oro nel curling - Roth conquista l'argento negli aerials

Ticker-Olimpiadi 2026Svizzera in finale! Il Team Tirinzoni si gioca l'oro nel curling - Roth conquista l'argento negli aerials

Bronzo per la Nazionale di hockey. L'ex stella della Nazionale Altmann: «Le ragazze avranno queste giocatrici come modello»

Bronzo per la Nazionale di hockeyL'ex stella della Nazionale Altmann: «Le ragazze avranno queste giocatrici come modello»

Oggi in gara alle 18. La svizzera Salomé Kora passa dall'atletica al bob: «È stato traumatico»

Oggi in gara alle 18La svizzera Salomé Kora passa dall'atletica al bob: «È stato traumatico»