Stravagante, divertente, impressionante, unico. Quello che accadde alle Olimpiadi del 1992 entra di diritto nella memoria collettiva dello sport.
Ai Giochi olimpici invernali di Albertville, Paul Accola si presentò al via della combinata con i favori del pronostico.
Ma quella fu una giornata nera: il grigionese chiuse al 22° posto. Può succedere anche a un atleta capace di conquistare quattro medaglie olimpiche.
Il modo in cui digerì la delusione, però, fu unico, perfettamente in linea con il suo carattere tutt’altro che docile. Nello slalom, Accola attraversò il traguardo prima accovacciato, poi addirittura in retromarcia. Rivolse un eloquente dito medio alla giuria e infine seppellì il pettorale nella neve.
E come amava dire «Päuli», dopo una vittoria come dopo una sconfitta? «Non serve a niente, non fa male a nessuno».