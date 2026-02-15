Federica Brignone fa la storia a Cortina, le svizzere restano lontane dal podio

Camille Rast lontana dalle migliori. KEYSTONE

Federica Brignone conquista il gigante olimpico e raggiunge Tomba a quota cinque medaglie, mentre Camille Rast non riesce a inserirsi nella lotta per i podi e chiude 12esima davanti alle altre rossocrociate.

Federica Brignone continua a scrivere la storia ai Giochi di casa. Con il trionfo nel gigante di Cortina, l'azzurra ha conquistato il secondo oro di questa Olimpiade e soprattutto ha agganciato Alberto Tomba in cima alla graduatoria degli sciatori italiani più medagliati di sempre, salendo a quota cinque podi olimpici e lasciandosi alle spalle Deborah Compagnoni, ferma a quattro.

La valdostana raggiunge inoltre Wendy Holdener, Vreni Schneider e Katja Seizinger a cinque medaglie, restando dietro soltanto a Janica Kostelic e Anja Pärson, primatiste al femminile con sei.

Dopo aver dominato il super-G, la «Tigre» si è imposta con autorità anche tra le porte larghe, completando così uno straordinario doppio tra titoli olimpici e mondiali nella disciplina - nel suo palmarès figurano anche cinque medaglie iridate.

A 35 anni, e dopo un infortunio che ne aveva messo in dubbio la presenza alla quinta Olimpiade, Brignone ha preceduto le scandinave Sara Hector e Thea Louise Stjernesund. Singolare il fatto che svedese e norvegese abbiano fatto segnare tempi identici sia nella prima sia nella seconda manche.

Giornata da dimenticare per le svizzere

Giornata invece opaca per le svizzere. Camille Rast non è riuscita a trovare l'acuto nella seconda discesa e ha chiuso al 12esimo posto, senza riuscire a rientrare nella corsa alle medaglie.

Dalla vallesana, vincitrice in gigante in Coppa del Mondo quest'inverno, era lecito attendersi qualcosa in più, così come da Mikaela Shiffrin, che ha terminato appena davanti a lei. Più indietro le altre rossocrociate: Vanessa Kasper 23esima e Sue Piller 24esima.