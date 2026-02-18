La svizzera Camille Rast, a sinistra, posa con la terza classificata Wendy Holdener dopo aver vinto uno slalom di Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Kranjska Gora, in Slovenia, domenica 4 gennaio 2026. KEYSTONE

Solo quattro anni fa, in Cina, le sciatrici svizzere avevano vinto sette medaglie olimpiche. Ora rimane solo lo slalom per evitare una debacle come l'ultima ai Mondiali del 2011. Camille Rast e Wendy Holdener cercheranno di evitare un clamoroso fiasco.

Keystone-SDA SDA

Finora Cortina d'Ampezzo è stata un disastro per le sciatrici svizzere.

Resta solo lo slalom, (1a manche 10.00, 2a manche 13.30), per evitare la prima lotta per il titolo senza medaglie dai Mondiali di Garmisch del 2011 e dai Giochi Olimpici di Vancouver dell'anno precedente.

Sulla carta, i segnali sono buoni per le medaglie, ma in realtà ci sono ostacoli più grandi.

Dopo il 12° posto nello slalom gigante di domenica, Camille Rast era molto frustrata. La sciatrice vallesana si era assicurata sette podi nelle ultime nove gare tecniche prima dei Giochi Olimpici, ma ora le piste italiane non sono affatto adatte alle sue capacità.

La prospettiva dello slalom sulla stessa pista non la rallegrava affatto. «È una pista per juniores», ha brontolato la campionessa del mondo.

La fiducia e l'attesa sono diverse.

I numeri 2 e 3 della stagione

Già prima dell'inizio dei Giochi, le previsioni per le donne svizzere erano pessime.

Ai Campionati del Mondo 2021 di Cortina avevano conquistato non meno di sei medaglie. Ma quest'inverno la squadra di velocità femminile è stata decimata dagli infortuni di Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin. Inoltre, anche le brave Corinne Suter e Jasmine Flury sono in difficoltà dopo il rientro dagli infortuni.

Il fatto che non siano andate nemmeno lontanamente vicine a una medaglia è un dato su cui riflettere. Il miglior piazzamento di Malorie Blanc è il 10° posto nel superG.

Nel 2010 a Vancouver, l'ultima volta che sono rimaste senza medaglia olimpica, hanno avuto anche un po' di sfortuna con tre quarti posti.

Ma non tutto è perduto.

Camille Rast e Wendy Holdener sono la seconda e la terza migliore slalomista dell'inverno dietro alla dominatrice Mikaela Shiffrin.

Entrambe hanno già dimostrato la loro forza in eventi importanti, con la Rast che ha trionfato davanti alla Holdener ai Campionati del Mondo di Saalbach un anno fa. Dal canto suo, la svittese Rast vanta già cinque medaglie olimpiche.

Rast e Holdener hanno vinto l'oro e l'argento ai Campionati del Mondo del 2025 a Saalbach. KEYSTONE

A Holdener piace la nuova pista

Anche Holdener è più ottimista di Rast per quanto riguarda lo slalom. «Bisogna attaccare con costanza», dice la medaglia d'argento olimpica 2018 e di bronzo 2022.

«In realtà penso che sia fantastico quando le piste sono nuove e sconosciute». Ha cancellato lo slalom gigante con poco preavviso e si è allenata per lo slalom.

Anche la Rast non è ancora da escludere per una possibile medaglia. Dopo essersi sfogata domenica, forse la sua mente è di nuovo lucida e la frustrazione è sparita.

Perché nonostante le critiche alle piste dei tecnici, che a Bormio sono state rivolte anche agli uomini, alla fine, non ci sono stati vincitori casuali.

Loïc Meillard ha bissato la vittoria dei Mondiali nello slalom, così come Federica Brignone nel gigante. Sara Hector, la campionessa olimpica di Pechino, è arrivata seconda. Ciò depone a favore di una buona prestazione di Rast e Holdener.

Anche Mikaela Shiffrin è sotto pressione.

La superstar statunitense ha disputato otto gare olimpiche senza ottenere un risultato tangibile e rischia di disputare per la seconda volta consecutiva i Giochi invernali senza medaglia.

La posta in gioco , oggi, è quindi alta per molte atlete.