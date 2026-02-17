  1. Clienti privati
Playoff di hockey Reto Suri sulla sfida contro l'Italia: «Non ci sono avversari facili a questo livello»

Andreas Lunghi

17.2.2026

© no source

La Nazionale svizzera di hockey su ghiaccio affronterà oggi, alle 12.10, i padroni di casa dell'Italia nei playoff di queste Olimpiadi invernali. Per Reto Suri, medaglia d'argento ai Mondiali del 2013, si tratta di un avversario abbordabile, ma da non sottovalutare.

Andreas Lunghi

17.02.2026, 10:30

La vittoria per 4-3 dopo i tempi supplementari contro la Repubblica Ceca nell'ultima partita del girone preliminare di hockey su ghiaccio ha messo la Svizzera in una buona posizione per il girone intermedio.

Oggi, alle 12.10, affronterà l'Italia padrona di casa, ma non dovrebbe essere un ostacolo troppo grande per la squadra di Patrick Fischer.

«È sicuramente l'avversario che gli svizzeri conoscono meglio», sorride Reto Suri, medaglia d'argento ai Mondiali 2013 e partecipante alle Olimpiadi 2014, in un'intervista a blue News. Sei giocatori della squadra azzurra sono infatti impegnati nella Swiss National League.

«Non dobbiamo concentrarci sugli avversari, ma sul nostro gioco. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa», afferma il 36enne. A suo dire, infatti, non ci sono più avversari facili a questo livello.

Inoltre, l'Italia non ha nulla da perdere ai Giochi Olimpici nel proprio Paese. «Ma sono sicuro che se gli svizzeri si comportano bene e continuano su questa strada, possono batterla», afferma Suri con fiducia.

Guardate il video qui sopra per scoprire come Reto Suri valuta le prestazioni della nazionale svizzera nel torneo fino ad ora, quale impatto potrebbe avere l'infortunio di Kevin Fiala e quale squadra pensa sia in vantaggio nella corsa alla medaglia d'oro.

Ecco l'intervista completa a Reto Suri (in tedesco), nella quale valuta le prestazioni della Nazionale svizzera nel torneo fino ad ora, quale impatto potrebbe avere l'infortunio di Kevin Fiala e quale squadra pensa sia in vantaggio nella corsa alla medaglia d'oro.

Reto Suri: «Man hat nicht so viel Zeit, um mitzufühlen»

Reto Suri: «Man hat nicht so viel Zeit, um mitzufühlen»

16.02.2026

