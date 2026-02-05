  1. Clienti privati
Olimpiadi Rinviata la partita di hockey femminile Finalndia-Canada. Ecco perché

Swisstxt

5.2.2026 - 14:44

Finlandia-Canada
Finlandia-Canada
KEY

La partita di hockey femminile tra le campionesse olimpiche in carica del Canada e la Finlandia è stata posticipata.

SwissTXT

05.02.2026, 14:44

06.02.2026, 15:35

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

Inizialmente previsto questa sera alle 21h10 il match ha dovuto essere rinviato a causa di una gastroenterite che ha colpito quattro giocatrici finlandesi, le quali attualmente hanno dovuto essere messe in isolamento.

L’incontro verrà quindi disputato giovedì 12 febbraio alle 14h30 alla Milano Rho Ice Hockey Arena.

Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.

06.02.2026

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali. Lo sapevi che nella prima edizione non c'era lo sci alpino?

04.02.2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

