Olimpiadi Discesa, Rogentin favorito per il quarto posto svizzero

Swisstxt

5.2.2026 - 13:03

Rogentin
Rogentin
Keystone

Stefan Rogentin dovrebbe completare il quartetto svizzero nella discesa libera olimpica di sabato, dopo aver superato Niels Hintermann nel duello interno durante le prove a Bormio.

SwissTXT

05.02.2026, 13:03

05.02.2026, 13:10

Dovrebbe essere Stefan Rogentin il quarto rossocrociato al via della discesa libera olimpica in programma sabato. Il grigionese ha infatti vinto il duello interno con Niels Hintermann nel secondo allenamento ufficiale a Bormio.

Già certi della qualificazione Odermatt e Von Allmen hanno portato a termine una prova più tranquilla, spingendo solo in alcuni settori e chiudendo oltre la 20esima piazza.

Alexis Monney, anche lui presente sabato, ha terminato sesto.

I veri rivali dei velocisti elvetici si sono confermati essere gli italiani, con Casse, Schieder e Franzoni davanti a tutti nell'allenamento odierno.

