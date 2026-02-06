A Milano tutto è pronto per l'apertura delle Olimpiadi. Imago

Questa sera a San Siro prende ufficialmente il via l'avventura olimpica di Milano-Cortina 2026, con una cerimonia d'apertura pensata come un grande evento spettacolare e internazionale.

Hai fretta? blue News riassume per te La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 inizierà questa sera a San Siro, con uno spettacolo ispirato al tema dell'«Armonia».

Sul palco sono attesi artisti e interpreti italiani e internazionali, tra cui Laura Pausini, Andrea Bocelli, Mariah Carey e diversi volti del cinema.

L'evento coinvolgerà simbolicamente anche altre località dei Giochi, da Cortina a Livigno, oltre a Milano. Mostra di più

Sarà lo stadio di San Siro a ospitare, il 6 febbraio dalle 20h00, l'evento che inaugurerà ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

La cerimonia d'apertura si annuncia come un grande spettacolo dal respiro internazionale, costruito attorno al concetto di «Armonia» e pensato per valorizzare non solo Milano e Cortina, ma anche altri luoghi simbolo dei Giochi, da Livigno a Predazzo fino all'Arco della Pace.

Accanto alla consueta parata delle delegazioni, come riferito fra gli altri da «Vanity Fair», l'attenzione sarà catalizzata da una lunga serie di ospiti chiamati ad animare il palco di San Siro.

Tra le presenze più attese spiccano Laura Pausini e Andrea Bocelli, due voci italiane di fama mondiale. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno sul palcoscenico olimpico, a vent'anni dall'esibizione che aveva chiuso i Giochi di Torino 2006.

Nel cast artistico figura anche Ghali, indicato dagli organizzatori come uno dei rappresentanti più influenti della cultura pop italiana contemporanea.

La sua partecipazione ha acceso discussioni in ambito politico, legate a prese di posizione passate dell'artista. Ghali non ha fornito anticipazioni sul contenuto della sua performance, ma sui social ha sollevato polemiche spiegando che non gli sarà consentito interpretare l’inno nazionale italiano durante la cerimonia, come dice era previsto in un primo tempo.

Anche grandi nomi internazionali

Lo spettacolo coinvolgerà anche volti noti del cinema italiano. Sono attesi Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis - protagonista di uno dei momenti centrali della serata - e Sabrina Impacciatore, reduce dal successo internazionale ottenuto con «The White Lotus» e attualmente impegnata nella serie «The Paper».

Tra le star straniere, il nome di maggiore richiamo è quello di Mariah Carey. La cantante americana, cinque volte vincitrice di un Grammy Award, si esibirà per la prima volta in una cerimonia olimpica, seguendo una linea già vista ai Giochi di Parigi 2024 con altri grandi nomi della musica globale.

Nella lista degli ospiti compare anche Tom Cruise, ambasciatore delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, la cui presenza è prevista a Cortina.

Dovrebbe partecipare inoltre Dua Lipa, già protagonista di una campagna promozionale dedicata ai Giochi andata in onda negli Stati Uniti.