Con il nostro live ticker vi teniamo aggiornati sugli eventi e sui risultati più importanti della giornata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma anche su ciò che capita al di fuori dei risultati sportivi, ma legato ai Giochi.
Le gare e i risultati più importanti di oggi 16 febbraio
- Ore 10.00: Sci alpino, slalom maschile, 1ª manche
- Ore 12.42: Short track, 1000 m femminile
- Ore 13.30: Sci alpino, slalom maschile, 2ª manche
- Ore 20.00: Pattinaggio artistico, programma libero coppie
- Ore 20.15: Sci freestyle, big air femminile, 3ª manche
- Ore 20.23: Salto con gli sci, Super Team maschile, 3° turno
- Ore 21.04: Bob, Monobob femminile, 4° manche
- Ore 21.10: Semifinale di hockey su ghiaccio femminile Canada – Svizzera
Liveticker
Liveticker finito
13.23
Vogt 7o dopo due manche
Michael Vogt è in settima piazza dopo le prime due manche della prova di bob a 2, dominate da Francesco Friedrich.
A metà gara il tedesco precede nettamente i connazionali Johannes Lochner (+0"80) e Adam Ammour (+1"24), mentre l'elvetico è a 0"35 dal podio.
Più lontani Timo Rohner (14o a 2"19) e Cédric Follador (16o a 2"36).
12.07
Curling: secondo ko per Tirinzoni e compagne
La Svizzera ha subito la sua seconda sconfitta in cinque incontri inchinandosi per 6-4 alla forte Svezia, che dal canto suo continua il percorso netto con 6 vittorie in altrettante partite.
A Silvana Tirinzoni e compagne sono state fatali diverse imprecisioni nella seconda metà dell'incontro.
10-50
Slalom, Meillard secondo dopo la prima manche
Loïc Meillard è secondo a 0"59 da Atle Lie McGrath nello slalom dei Giochi dopo la 1a manche.
I primi due a partire sono in vetta a una graduatoria che vede sotto il secondo di ritardo dal norvegese pure Fabio Gstrein e Timon Haugan.
Per quanto concerne gli altri elvetici, Tanguy Nef è a 2"32, Matthias Iten a 2"82 e Daniel Yule a 3"28, su un tracciato disegnato da Mauro Pini e affrontato sotto una copiosa nevicata che ha messo in difficoltà diversi atleti.
Clément Noël, campione uscente, ha sbagliato ma è 8o, mentre sono usciti tra i big Paco Rassat, Lucas Pinheiro, Manuel Feller ed Eduard Hallberg.
10.15
Fiala comunica dalla clinica
Per il resto del torneo, la Nazionale svizzera di hockey dovrà fare a meno di Kevin Fiala, che si è infortunato alla gamba durante la partita contro il Canada ed è già stato operato.
Domenica sera Fiala ha dato notizie dall'ospedale: «Non è certo la fine che avevo immaginato per le mie prime Olimpiadi. Grazie mille a tutti per avermi contattato. Apprezzo davvero il vostro sostegno. In bocca al lupo alla mia squadra, dateci dentro!»
09.26
Tanguy Nef: «Ho avuto un po' la sindrome dell'impostore»
L'elvetico Tanguy Nef vuole bissare il successo dopo la medaglia d'oro nella combinata a squadre nello slalom. Alla House of Switzerland è stato accolto con grande entusiasmo dopo la sua gara da sogno.
«Ho avuto quasi un po' la sindrome dell'impostore», dice il 29enne, che non è mai salito sul podio in Coppa del Mondo. A volte deve ancora rendersi conto di aver vinto la medaglia d'oro olimpica.
Il suo percorso è stato non convenzionale: dopo una frattura alla gamba, ha deciso di studiare al Dartmouth College negli Stati Uniti e di partecipare alle gare NCAA.
«Vincere l'oro ha legittimato le mie decisioni», afferma. La svolta è arrivata tardi, con l'argento ai Campionati mondiali del 2024 e ora l'oro olimpico.
Nello slalom sta ancora aspettando il suo primo podio in Coppa del Mondo. «Sono in forma e so che qui posso sciare molto bene».
08.23
Hockey: la Svizzera sfiderà l’Italia al playoff per un posto nei quarti
Nell'hockey le sfide dell’ultima giornata della fase a gruppi, giocata domenica sera, hanno definito la classifica finale, con Canada, Stati Uniti, Slovacchia e finnici direttamente qualificate.
Martedì 17 febbraio alle 12.10 alla Milano Rho Arena, la Svizzera affronterà l’Italia nel playoff per un posto nei quarti di finale, dove ad attenderla ci sarà, se batterà i padroni di casa, la Finlandia, mercoledì alle 18.10.
L’incontro con gli Azzurri, che schierano in porta Fadani e in cui militano i bianconeri Morini e Zanetti e i biancoblù De Luca e Kostner (che ha chiuso il suo torneo per la frattura di un pollice), sembra abbordabile sulla carta.
Si prospetta invece ben più ostico l’eventuale duello con i nordici campioni olimpici in carica, in cui tutti i giocatori a eccezione di Lehtonen dello Zurigo provengono dalla NHL.
Nei pre-quarti la Cechia sfiderà la Danimarca, che ha battuto 4 a 2 la Lettonia, la quale se la vedrà con la Svezia, mentre la Germania, nettamente sconfitta dagli USA, sfiderà la Francia.
08.00
Il nostro live ticker riparte!
Buongiorno e bentornati sul live-ticker di blue News. Oggi, lunedì 16 febbraio, gli appuntamenti importanti per la Svizzera sono lo slalom maschile, con la prima manche al via alle 10 e la seconda alle 13.30, mentre in serata ci sarà la semifinale di hockey su ghiaccio femminile contro il Canada.
Sulle nostre pagine potrete seguire questi e tanto altro sport in questa nuova giornata di olimpiadi.