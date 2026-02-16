10-50

Loïc Meillard è secondo a 0"59 da Atle Lie McGrath nello slalom dei Giochi dopo la 1a manche.

I primi due a partire sono in vetta a una graduatoria che vede sotto il secondo di ritardo dal norvegese pure Fabio Gstrein e Timon Haugan.

Per quanto concerne gli altri elvetici, Tanguy Nef è a 2"32, Matthias Iten a 2"82 e Daniel Yule a 3"28, su un tracciato disegnato da Mauro Pini e affrontato sotto una copiosa nevicata che ha messo in difficoltà diversi atleti.

Clément Noël, campione uscente, ha sbagliato ma è 8o, mentre sono usciti tra i big Paco Rassat, Lucas Pinheiro, Manuel Feller ed Eduard Hallberg.