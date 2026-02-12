Sonja Nef sul miracolo olimpico di Brignone: «Non è umano. Mai visto una rimonta così nello sci»

315 giorni fa, Federica Brignone cade e si ferisce gravemente. Il suo grande sogno olimpico rischiava di essere infranto. 10 mesi dopo, l'italiana festeggia un sensazionale oro nel super-G in patria.

L'incredibile prestazione di Brignone 12.02.2026

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Dieci mesi dopo l'orribile incidente, Federica Brignone scivola verso l'oro olimpico nel super-G e stupisce tutti.

Sonja Nef è impressionata e dice: «Non ho mai visto una tale rimonta nella storia dello sci».

Le speranze svizzere della velocità sono ancora in ritardo rispetto alla concorrenza nella terza gara olimpica. L'unico raggio di speranza per Nef è Malorie Blanc. Mostra di più

La caduta ai campionati italiani dello scorso aprile è stata uno shock per Federica Brignone.

La neo-vincitrice della Coppa del Mondo ha subìto una doppia frattura di tibia e perone. E questo a soli 10 mesi dai Giochi Olimpici nel suo Paese, il più grande obiettivo della carriera dell'italiana.

Per Brignone inizia un'amara corsa contro il tempo, che a volte sembra senza speranza.

Ma la 35enne non si lascia fermare dai contrattempi, si sente di nuovo in grado di tornare sulle piste passo dopo passo e torna in Coppa del Mondo il 20 gennaio.

E lo fa alla grande.

Nello slalom gigante di Plan de Corones, tiene subito il passo dei migliori al mondo e conclude con un ottimo sesto posto. A due settimane e mezzo dall'inizio delle Olimpiadi, la partecipazione sembra di nuovo realistica.

Tuttavia, Brignone e il suo team non parlano di vittorie o medaglie.

Fermata dal dolore nell'ultimo allenamento, scorrono le lacrime

L'atteso lieto fine è arrivato domenica scorsa. L'eccezionale sciatrice era infatti al via della discesa libera e ha concluso al 10° posto tra gli applausi scroscianti, sorprendendo molti.

«Se penso a quanto ero distrutta qualche mese fa, è davvero incredibile che io abbia sciato la discesa qui oggi», dice stupita all'arrivo.

La discesa olimpica ha lasciato il segno sulla sua gamba infortunata. Nel frattempo, la seconda partenza olimpica di Brignone nel super-G ha rischiato di essere cancellata.

Il giorno prima della gara ha dovuto interrompere gli allenamenti a causa di forti dolori e le lacrime sono scese anche nella zona del traguardo.

E ancora oggi, 24 ore dopo, le lacrime scorrono. Ma questa volta Brignone è riapparsa nella zona mista come campionessa olimpica.

Sonja Nef: «Non ho mai visto una rimonta del genere nella storia dello sci»

Per l'ex campionessa elvetica Sonja Nef, il trionfo di Brignone in super-G è stato a dir poco un miracolo.

«Ha dovuto subire diverse operazioni, l'ultima al ginocchio a giugno. E ha avuto dieci mesi di tempo dopo tre gravi infortuni contemporaneamente. Anche solo arrivare ai Giochi Olimpici è improbabile, non umanamente possibile», dice Nef, impressionata.

Per lei, una cosa è chiara: «Non ho mai visto una rimonta del genere nella storia dello sci».

La Tigre Federica Brignone strappa la vittoria olimpica. Keystone

«Suter è in crisi, Blanc ci darà molte soddisfazioni in futuro»

Come nelle gare precedenti, anche nel super-G le specialiste elvetiche della velocità sono rimaste indietro rispetto alla concorrenza.

Malorie Blanc è la migliore atleta di Swiss-Ski al 10° posto, con un ritardo di 1,24 secondi.

«È molto giovane e ci darà molte soddisfazioni in futuro», elogia Nef. «Senza il suo errore, è sulla buona strada per una medaglia, anche se la partenza numero 1 non era ideale oggi».

La prestazione di Blanc rimane l'unico raggio di speranza.

«Le altre svizzere sono in crisi. Si vede che Corinne Suter è in difficoltà. È al top, ma in fondo è davvero in crisi, dice Nef e può capire: Non ha fiducia in se stessa, per qualche motivo. Ma è sicuramente una situazione molto difficile per un'atleta di così alto livello».