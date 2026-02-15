Fotomontaggio di blue News con immagini da Keystone e blue News.

Dopo aver vinto l'oro nel super-G, Federica Brignone vince anche l'oro nello slalom gigante olimpico. Tutto questo dieci mesi dopo una caduta devastante. «Ogni elogio per lei è troppo poco», le ha reso omaggio Sonja Nef.

Keystone-SDA, Evita Rauber, Jan Arnet SDA

Anche Camille Rast si è commossa al traguardo.

Non per la sua prestazione, che per una volta non ha potuto fare affidamento su di lei: nello slalom gigante più importante della stagione, tra l'altro, la migliore sciatrice svizzera ha ottenuto solo il 12° posto, il secondo peggior risultato dell'inverno.

La sciatrice vallesana, che mercoledì sarà una delle grandi favorite per una medaglia nello slalom in quanto campionessa mondiale in carica, ha invece elogiato la vincitrice Federica Brignone.

«Fede sta già facendo cose incredibili. Ha avuto un'estate orribile. Ero con lei e ho visto la sua gamba. Wow, chapeau!».

Ha vinto la corsa contro il tempo

Nell'aprile dello scorso anno, dopo aver vinto il titolo mondiale nello slalom gigante e la Coppa del Mondo generale, oltre a due piccoli globi di cristallo, è caduta pesantemente ai Campionati italiani.

Dopo una doppia frattura alla gamba e la lacerazione del legamento crociato del ginocchio sinistro, la partecipazione ai Giochi Olimpici nel suo Paese sembrava lontana dalla realtà.

Ma la Brignone ha vinto la corsa contro il tempo.

Ha compensato la mancanza di allenamento - fino all'ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Giochi Olimpici di Crans-Montana, aveva sciato solo 13 giorni tra i pali - con abilità e grinta.

Questo le è bastato per vincere due volte l'oro ai Giochi di casa e per diventare la più anziana campionessa olimpica di sci alpino all'età di 35 anni e sette mesi.

Federica Brignone sorride con la sua medaglia d'oro. Keystone

«È stata una sorpresa che la Brignone sia riuscita a partecipare alle Olimpiadi. Ecco perché ogni elogio che le si può fare è troppo poco. Non ci sono parole per quello che ha raggiunto», dice Sonja Nef nella sua analisi della gara per blue News (vedi video sotto in lingua originale). «Questo è il massimo di tutto ciò che ho vissuto. È una follia!.».

Alla pari con Holdener e Schneider

Per Brignone si tratta della quinta medaglia ai Giochi Olimpici, che la pone alla pari con le svizzere Wendy Holdener e Vreni Schneider e con la tedesca Katja Seizinger.

Nella categoria femminile, solo la svedese Anja Pärson e la croata Janica Kostelic hanno ottenuto più successi con sei medaglie olimpiche.

Brignone ha completato la sua serie di medaglie nello slalom gigante con l'oro. Ha vinto il bronzo nel 2018 e l'argento quattro anni fa.

È solo la terza atleta a vincere una medaglia nella stessa disciplina in tre Olimpiadi consecutive.

Prima di lei, solo l'austriaca Marlies Schild (dal 2006 al 2014 nello slalom) e Sofia Goggia (dal 2018 al 2026 nella discesa libera) hanno ottenuto questo risultato.

L'argento brilla in stile scandinavo

La Brignone ha gettato le basi per il suo secondo oro olimpico in quattro giorni nella prima manche, quando ha distanziato la concorrenza con il pettorale numero 14.

Ha gestito abilmente il suo vantaggio nella manche finale. Non ha mai rischiato di lasciarsi sfuggire la medaglia d'oro. Alla fine, ha avuto un vantaggio di 62'' su Sara Hector e Thea Stjernesund in una gara altrimenti combattuta.

La campionessa olimpica svedese di Pechino e la norvegese sono riuscite nell'impresa di sciare esattamente alla stessa velocità in entrambe le manche.

L'italiana Lara Della Mea, il cui miglior risultato in Coppa del Mondo è stato un sesto posto, è stata a cinque centesimi dall'argento dopo una grande gara di recupero.

La video intervista a Sonja Nef in lingua originale