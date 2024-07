Ralph Stoeckli KEY

La Svizzera si prepara per le Olimpiadi di Parigi con obiettivi importanti.

Swisstxt

Per far sì che i Giochi Olimpici si tramutino in un successo tutto passa sotto gli occhi di Ralph Stöckli, capo missione della delegazione elvetica a Parigi 2024. Il 47enne ha voluto fare una panoramica in merito agli obiettivi fissati per la Svizzera.

«Sperare di ripetere quanto fatto a Rio con 7 medaglie e 18 piazzamenti tra i migliori otto è realistico, nelle ultime 12 edizioni abbiamo ottenuto una media di 5 metalli. Quanto successo a Tokyo con 13 podi è stato straordinario, non è quindi da escludere un bis».

I portabandiera verranno invece comunicati il giorno prima della cerimonia.

Swisstxt