  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La rassegna stampa «Straziante» e «da incubo»: il dramma di Lindsey Vonn commuove il mondo dello sport

dpa

9.2.2026 - 14:26

Lindsey Vonn cade malamente

Lindsey Vonn cade malamente

08.02.2026

La tragedia sportiva che ha coinvolto la sciatrice statunitense Lindsey Vonn continua a essere un argomento importante per i media. L'amaro epilogo della sua rimonta dopo la caduta nella discesa olimpica sta scatenando il cordoglio di tutto il mondo.

DPA

09.02.2026, 14:26

La grave caduta della stella dello sci Lindsey Vonn nella discesa olimpica continua a commuovere il mondo dello sport. È stata una «giornata da incubo» per la statunitense, ha scritto la «Gazzetta dello Sport» dopo il dramma. La CNN ha parlato di una «svolta straziante» e di uno «scioccante colpo di scena nella rimonta».

«Nessuno augurerebbe questa fine a Lindsey Vonn», ha scritto dal canto suo il «Blick», ripercorrendo la gloriosa carriera dell'americana con il titolo «La vita della Vonn tra paradiso e inferno».

La sua caduta ha fatto «rabbrividire» gli spettatori sulla famosa pista Olimpia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, ha scritto il «Corriere dello Sport» dopo la tragedia di domenica.

Una frattura nella parte inferiore della gamba sinistra

Vonn è caduta all'inizio della discesa dopo un errore, sbattendo violentemente sulla pista, dove ha ricevuto lunghe cure ed è stata infine soccorsa in elicottero.

L'ex regina della velocità è rimasta gravemente ferita nell'incidente. «A quanto pare si tratta di una frattura nella parte inferiore della gamba», ha dichiarato alla SRF l'allenatore della squadra statunitense di velocità, Alex Hödlmoser.

Le agenzie di stampa italiane ANSA e Adnkronos hanno riportato poco dopo, citando l'ospedale di Treviso, che la statunitense è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla gamba sinistra. Inizialmente non c'erano conferme o ulteriori dettagli da parte degli americani.

In precedenza, la squadra di sci statunitense si era limitata ad annunciare che la campionessa olimpica del 2010 era infortunata, ma stabile e che veniva assistita da medici americani e italiani.

Vonn era desiderosa di vincere un'altra medaglia alla fine della sua carriera ai Giochi invernali in Italia e di coronare il suo tanto pubblicizzato ritorno. La dominatrice alpina di lungo corso è partita, anche se ha dichiarato di aver subito una lacerazione del legamento crociato del ginocchio sinistro poco più di una settimana fa.

Invece di un lieto fine, ha vissuto una tragedia sportiva a Cortina d'Ampezzo, dove ha vinto più volte di chiunque altro in Coppa del Mondo.

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

I più letti

Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
Doppietta svizzera nella combinata! Von Allmen e Nef conquistano l'oro, Meillard e Odermatt l'argento
Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco
Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»
«Straziante» e «da incubo»: il dramma di Lindsey Vonn commuove il mondo dello sport

L'infortunio di Lindsey Vonn

Caduta della Vonn. Sonja Nef: «Lindsey ha corso il rischio e ora deve sopportarne le conseguenze»

Caduta della VonnSonja Nef: «Lindsey ha corso il rischio e ora deve sopportarne le conseguenze»

Dopo la caduta. Lindsey Vonn operata per una frattura alla gamba sinistra

Dopo la cadutaLindsey Vonn operata per una frattura alla gamba sinistra

Olimpiadi. Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»

OlimpiadiLe elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»

Parla l'allenatore USA. Rovinosa caduta di Lindsey Vonn nella libera olimpica. Ecco le prime informazioni sul dramma

Parla l'allenatore USARovinosa caduta di Lindsey Vonn nella libera olimpica. Ecco le prime informazioni sul dramma

Altre notizie

Olimpiadi 2026. Doppietta svizzera nella combinata! Von Allmen e Nef conquistano l'oro, Meillard e Odermatt l'argento

Olimpiadi 2026Doppietta svizzera nella combinata! Von Allmen e Nef conquistano l'oro, Meillard e Odermatt l'argento

Olimpiadi. Doppio podio per la Svizzera nella combinata a squadre maschile

OlimpiadiDoppio podio per la Svizzera nella combinata a squadre maschile

Il colpo d'oro si ripete. Mathilde Gremaud è di nuovo la campionessa olimpica dello slopestyle

Il colpo d'oro si ripeteMathilde Gremaud è di nuovo la campionessa olimpica dello slopestyle