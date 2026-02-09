«Straziante» e «da incubo»: il dramma di Lindsey Vonn commuove il mondo dello sport

Lindsey Vonn cade malamente 08.02.2026

La tragedia sportiva che ha coinvolto la sciatrice statunitense Lindsey Vonn continua a essere un argomento importante per i media. L'amaro epilogo della sua rimonta dopo la caduta nella discesa olimpica sta scatenando il cordoglio di tutto il mondo.

DPA dpa

La grave caduta della stella dello sci Lindsey Vonn nella discesa olimpica continua a commuovere il mondo dello sport. È stata una «giornata da incubo» per la statunitense, ha scritto la «Gazzetta dello Sport» dopo il dramma. La CNN ha parlato di una «svolta straziante» e di uno «scioccante colpo di scena nella rimonta».

«Nessuno augurerebbe questa fine a Lindsey Vonn», ha scritto dal canto suo il «Blick», ripercorrendo la gloriosa carriera dell'americana con il titolo «La vita della Vonn tra paradiso e inferno».

La sua caduta ha fatto «rabbrividire» gli spettatori sulla famosa pista Olimpia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, ha scritto il «Corriere dello Sport» dopo la tragedia di domenica.

Una frattura nella parte inferiore della gamba sinistra

Vonn è caduta all'inizio della discesa dopo un errore, sbattendo violentemente sulla pista, dove ha ricevuto lunghe cure ed è stata infine soccorsa in elicottero.

L'ex regina della velocità è rimasta gravemente ferita nell'incidente. «A quanto pare si tratta di una frattura nella parte inferiore della gamba», ha dichiarato alla SRF l'allenatore della squadra statunitense di velocità, Alex Hödlmoser.

Le agenzie di stampa italiane ANSA e Adnkronos hanno riportato poco dopo, citando l'ospedale di Treviso, che la statunitense è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla gamba sinistra. Inizialmente non c'erano conferme o ulteriori dettagli da parte degli americani.

In precedenza, la squadra di sci statunitense si era limitata ad annunciare che la campionessa olimpica del 2010 era infortunata, ma stabile e che veniva assistita da medici americani e italiani.

Vonn era desiderosa di vincere un'altra medaglia alla fine della sua carriera ai Giochi invernali in Italia e di coronare il suo tanto pubblicizzato ritorno. La dominatrice alpina di lungo corso è partita, anche se ha dichiarato di aver subito una lacerazione del legamento crociato del ginocchio sinistro poco più di una settimana fa.

Invece di un lieto fine, ha vissuto una tragedia sportiva a Cortina d'Ampezzo, dove ha vinto più volte di chiunque altro in Coppa del Mondo.