Super von Allmen mette ancora tutti in riga 11.02.2026

Franjo von Allmen riscrive la storia dello sci olimpico: a 24 anni firma la doppietta discesa-super G e si prende il terzo oro a Milano-Cortina 2026. Marco Odermatt deve accontentarsi del bronzo.

SwissTXT, Redazione blue Sport fon

A 24 anni Franjo von Allmen entra nella storia! A Milano-Cortina 2026 il bernese conquista anche il super-G dopo la discesa di sabato, diventando il primo uomo di sempre a firmare la doppietta olimpica nelle discipline veloci.

Per lui è addirittura il terzo oro ai Giochi, considerando anche la combinata a squadre con Tanguy Nef.

Sulla Stelvio di Bormio non è stato impeccabile come nella libera, ma ha saputo interpretare al meglio un super-G che richiedeva più sensibilità che aggressività, precedendo Ryan Cochran-Siegle e Marco Odermatt.

Prima di lui, nello sci alpino olimpico, solo Toni Seiler (1956), Jean-Claude Killy (1968) e Janica Kostelic (2002) erano riusciti a imporsi in discesa e super G nella stessa edizione.

Per Cochran-Siegle è il secondo argento consecutivo in super-G ai Giochi, mentre Odermatt aggiunge un bronzo al suo palmarès olimpico.

Delusione per Italia e Austria: Haaser quinto, Franzoni sesto e Paris fuori dai giochi dopo aver perso uno sci nella parte alta del tracciato. Rogentin e Monney chiudono nono e decimo, completando un’altra prova di forza svizzera.