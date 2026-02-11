  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Olimpiadi Super Franjo von Allmen: è oro anche in super-G! Marco Odermatt ancora beffato

fon

11.2.2026

Super von Allmen mette ancora tutti in riga

Super von Allmen mette ancora tutti in riga

11.02.2026

Franjo von Allmen riscrive la storia dello sci olimpico: a 24 anni firma la doppietta discesa-super G e si prende il terzo oro a Milano-Cortina 2026. Marco Odermatt deve accontentarsi del bronzo.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

11.02.2026, 13:02

11.02.2026, 13:10

A 24 anni Franjo von Allmen entra nella storia! A Milano-Cortina 2026 il bernese conquista anche il super-G dopo la discesa di sabato, diventando il primo uomo di sempre a firmare la doppietta olimpica nelle discipline veloci.

Ticker Olimpiadi 2026. Paura nell'halfpipe: atleta cade sulla testa e resta immobile

Ticker Olimpiadi 2026Paura nell'halfpipe: atleta cade sulla testa e resta immobile

Per lui è addirittura il terzo oro ai Giochi, considerando anche la combinata a squadre con Tanguy Nef.

Sulla Stelvio di Bormio non è stato impeccabile come nella libera, ma ha saputo interpretare al meglio un super-G che richiedeva più sensibilità che aggressività, precedendo Ryan Cochran-Siegle e Marco Odermatt.

Prima di lui, nello sci alpino olimpico, solo Toni Seiler (1956), Jean-Claude Killy (1968) e Janica Kostelic (2002) erano riusciti a imporsi in discesa e super G nella stessa edizione.

Per Cochran-Siegle è il secondo argento consecutivo in super-G ai Giochi, mentre Odermatt aggiunge un bronzo al suo palmarès olimpico.

Delusione per Italia e Austria: Haaser quinto, Franzoni sesto e Paris fuori dai giochi dopo aver perso uno sci nella parte alta del tracciato. Rogentin e Monney chiudono nono e decimo, completando un’altra prova di forza svizzera.

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Paura nell'halfpipe: atleta cade sulla testa e resta immobile
Ecco le immagini da Niscemi, il paese italiano che sta pian piano crollando nel vuoto
Trump attacca di nuovo la Svizzera: «Senza di noi non farebbe soldi» e offende ancora Keller-Sutter
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»

Altre notizie

Una tripletta storica. Lo spumeggiante Franjo von Allmen: «Sono un po' perplesso in questo momento»

Una tripletta storicaLo spumeggiante Franjo von Allmen: «Sono un po' perplesso in questo momento»

Bronzo nel super-G. La delusione di Odi: «L'obiettivo era l'oro, ma basta prendere una medaglia...»

Bronzo nel super-GLa delusione di Odi: «L'obiettivo era l'oro, ma basta prendere una medaglia...»

Tennis. Wawrinka avanza a Rotterdam

TennisWawrinka avanza a Rotterdam

Olimpiadi. Le medaglie sono troppo fragili? La lista delle vittime si allunga!

OlimpiadiLe medaglie sono troppo fragili? La lista delle vittime si allunga!

Dopo il bronzo olimpico. Il biatleta Laegreid vince una medaglia e poi confessa: «Ho tradito la mia ragazza»

Dopo il bronzo olimpicoIl biatleta Laegreid vince una medaglia e poi confessa: «Ho tradito la mia ragazza»

Con effetto immediato. Il Marsiglia e De Zerbi si separano

Con effetto immediatoIl Marsiglia e De Zerbi si separano

Video

Lucerna – GC 4:3

Lucerna – GC 4:3

Super League | 24° turno | stagione 25/26

10.02.2026

Roger Federer al Super Bowl

Roger Federer al Super Bowl

09.02.2026

Valencia – Real Madrid 0-2

Valencia – Real Madrid 0-2

LALIGA | 23ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

Atlético – Betis 0-1

Atlético – Betis 0-1

LALIGA | 23ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

Lucerna – GC 4:3

Lucerna – GC 4:3

Roger Federer al Super Bowl

Roger Federer al Super Bowl

Valencia – Real Madrid 0-2

Valencia – Real Madrid 0-2

Atlético – Betis 0-1

Atlético – Betis 0-1

Più video