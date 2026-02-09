  1. Clienti privati
Hockey Svizzere impotenti contro le statunitensi, che vincono 5 a 0

Swisstxt

9.2.2026 - 23:06

Wey
Wey
KEY

Nonostante un'altra buona prestazione la Svizzera nulla ha potuto contro gli Stati Uniti, incappando nella seconda sconfitta del torneo.

SwissTXT

09.02.2026, 23:06

10.02.2026, 08:20

All'Arena Santa Giulia le elvetiche si sono inchinate per 5-0 alle vicecampionesse in carica. Al 6' è stata Winn ad aprire le danze, mentre al 35' è arrivato il raddoppio di Dunne.

Nel terzo periodo le americane hanno preso il largo con le reti di Bilka, Carpenter e Harvey.

Le rossocrociate sono state capaci di crearsi alcune ghiotte occasioni, in particolare in powerplay, colpendo anche un palo con Wey, ma non sono riuscite a superare Philips.

