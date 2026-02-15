Svizzera KEY

La Svizzera affronterà l'Italia al playoff per un posto nei quarti di finale, dove in caso di successo sfiderebbe la Finlandia.

I padroni di casa, che hanno perso Kostner per una frattura a un pollice e il cui torneo è finito, sulla carta sono un avversario certamente abbordabile per gli elvetici.

Si prospetta invece più ostico l'eventuale incontro con i campioni olimpici in carica, che vantano nel roster solo giocatori di NHL ad eccezione dello zurighese Lehtonen.

Gli altri accoppiamenti vedranno opposti Svezia-Lettonia, Cechia-Danimarca e Germania-Francia.