L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»

La gioia per la vittoria dell'oro olimpico nel 2006 si è trasformata nel suo contrario a Torino per Tanja Frieden. La sua relazione con Seth Wescott, anche lui campione olimpico, è andata in pezzi. «Eravamo sopraffatti», ammette.

Ma invece di godersi la felicità insieme, la loro relazione è andata in pezzi. Frieden e Wescott sono sopraffatti dalla situazione. Lui ancora più di lei.

Lei ha pensato a lungo che la medaglia d'oro li avesse separati. Frieden l'avrebbe restituita volentieri se avesse salvato la loro relazione, rivela nel discorso olimpico «Legend for eternity» e parla del difficile equilibrio tra privacy e pubblicità. Mostra di più

Una medaglia, anche una medaglia d'oro olimpica, ha sempre due facce.

Un concetto che può sembrare banale, ma che per Tanja Frieden è particolarmente vero.

C'è il lato bello, quello glamour: gli inviti alle serate di gala, agli eventi, agli spettacoli. «La chiamo la mia fase di Cenerentola», racconta la campionessa olimpica di snowboard, oggi cinquantenne, ai microfoni di blue News.

In genere si guadagna molto più di prima e, spesso, si raggiungono anche gli obiettivi sportivi che ci si era prefissati nella vita.

Ma ci sono anche aspetti che vanno in senso opposto.

Dopo la medaglia d'oro, Frieden si è trovata in un vero e proprio dilemma, divisa tra la gioia e il clamore costante. Il successo ha avuto ripercussioni anche sulla sua vita privata: la relazione con il compagno di lunga data, l'americano Seth Wescott, si è interrotta.

Anche lui snowboarder di successo, anche lui campione olimpico a Torino 2006, esattamente un giorno prima di lei.

Per entrambi è stato troppo. «Eravamo tutti e due sopraffatti», ammette la donna. E per lui, aggiunge, lo è stato ancora di più.

«Non si diventa atleti perché si vuole essere sotto gli occhi di tutti»

Frieden e Wescott si erano giurati fedeltà reciproca prima dell'inizio dei Giochi. «Volevamo farlo insieme, vivere le Olimpiadi insieme», racconta.

Alla fine, però, il clamore si è rivelato troppo forte: entrambi sono stati travolti dall'attenzione del pubblico. «Ma non è stata solo la medaglia a separarci», precisa Frieden.

Una crisi, infatti, c'era già stata in precedenza.

Nonostante tutto, oggi guarda a quel periodo con un certo rimpianto. «È andata così: a volte avrei preferito restituire la medaglia e riavere la relazione», ammette. Una realtà difficile da accettare, ma inevitabile.

«Non si diventa atleti perché si vuole stare sotto gli occhi di tutti», conclude. «Ma questo fa parte del gioco».

La relazione con Stefan Abplanalp

Ma la vita andava avanti, anche sul piano privato.

Accanto a Tanja Frieden c'erano costantemente i media, pronti a raccontare e commentare ogni suo passo. In particolare durante la relazione con Stefan Abplanalp, allora allenatore della velocità della squadra svizzera femminile di sci.

I due sono stati una coppia per cinque anni, fino al 2012, e anche la loro separazione è finita sotto i riflettori.

Non ha forse protetto abbastanza la sua sfera privata? «Le rotture sono situazioni molto difficili, non volevo celebrarle», spiega Frieden. «Ma non volevo nemmeno nascondermi, perché in quel caso non sarei riuscita a vivere la mia vita».

Oggi Tanja Frieden è sposata con Marc Ramseier, kitesurfer, da esattamente dieci anni. Insieme hanno un figlio, Luam Kai, che presto compirà dieci anni.

