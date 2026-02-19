Una giornalista farfuglia in diretta TV dalle Olimpiadi: «Non avrei dovuto bere»

Una nota giornalista australiana si è scusata dopo essere apparsa in diretta TV in stato di ebbrezza. Durante un collegamento dai Giochi olimpici ha farfugliato alcune frasi, in un estratto diventato rapidamente virale sui social.

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Un collega ha cercato di giustificare il suo stato spiegando che non è facile parlare quando si lavora all’aperto, in reportage, in condizioni climatiche rigide.

«Vorrei prendermi un momento, se possibile, per scusarmi», ha dichiarato la giornalista, Danika Mason, al termine del suo intervento. «Desidero anche ringraziare tutte le persone che mi hanno contattata. Sono un po’ imbarazzata. Ho completamente sottovalutato la situazione».

«Non avrei dovuto bere un bicchiere, soprattutto in queste condizioni: fa freddo, siamo in alta quota e il fatto di non aver cenato probabilmente non ha aiutato. Ma voglio assumermi tutte le mie responsabilità», ha aggiunto.

Il presentatore australiano Karl Stefanovic, volto molto popolare nel Paese, le ha risposto in diretta: «Non preoccuparti. Andiamo avanti. Sei una leggenda».