La stella americana Mikaela Shiffrin, che ha dominato la Coppa del Mondo, sembra essere presa dai suoi demoni olimpici a Cortina, quattro anni dopo il fiasco di Pechino. La pressione domenica è su di lei nello slalom gigante.

Mikaela Shiffrin sembra essere presa dai suoi demoni olimpici a Cortina. ats

Gregoire Galley

La situazione è ancora più delicata per la sciatrice che vanta 108 vittorie nel circuito mondiale, in quanto non ha ancora recuperato tutta la sua fiducia nello slalom gigante dopo il grave infortunio all'addome subìto alla fine del 2024.

Dovrà vedersela anche con l'italiana Federica Brignone, che giovedì ha vinto il super-G nonostante un dolore alla gamba, e con l'austriaca Julia Scheib, che quest'anno ha vinto quattro giganti.

La Shiffrin, dal canto suo, avrebbe potuto sperare di capitalizzare il podio (3° posto) conquistato a fine gennaio a Spindleruv Mlyn, il suo primo in un gigante dopo la caduta che ha rovinato la seconda parte della sua stagione 2024-25.

Ma questo era prima... Prima dell'incredibile prestazione di martedì nello slalom della combinata, dove si è piazzata solo al 15° posto, a un secondo dal miglior tempo. Non succedeva da anni!

La sciatrice di Vail era stata lanciata perfettamente da Breezy Johnson che, sulla scia del suo oro nella discesa libera, aveva fatto segnare il miglior tempo del mattino.

Convinto, come tutti, che la vittoria del titolo fosse una formalità, il pubblico americano si è presentato in massa per assistere alla sciatrice numero uno al mondo nello slalom, dove ha perso solo una delle otto gare disputate quest'inverno.

La doccia è stata fredda, con un 4° posto finale per questo «Team USA». Nessuna colpa grave, ma l'impressione che la trentenne regina del circuito sia rimasta al cancelletto di partenza.

«Un'opportunità per imparare»

Come spesso accade, la Shiffrin è stata filosofica. «Non ho trovato il livello di fiducia», ha detto la stella americana. «Non sentivo la pista sotto i piedi, ma sto attenta a non trovare scuse (...) La prendo come una grande opportunità per imparare», ha aggiunto.

Il percorso piuttosto piatto e rettilineo, che le imponeva d'essere veloci, potrebbe averle giocato dei brutti scherzi, visto che ha spiegato di aver sofferto di stress post-traumatico dopo l'infortunio subìto alla fine del 2024 a Killington, nel gigante, e che da allora ha avuto difficoltà a lasciare andare i cavalli.

Gli spettri di Pechino 2022

Ma anche questo insuccesso sembra risvegliare i fantasmi di Pechino 2022, quando l'americana stava dominando la stagione.

Diciottesima nella discesa libera, nona nel super-G, non ha concluso né il gigante, in cui era detentrice del titolo, né lo slalom, dove aveva vinto l'oro olimpico nel 2014.

«Le Olimpiadi significano che dobbiamo correre un rischio reale davanti a tutto il mondo (...). Sentiamo il dolore della sconfitta perché abbiamo assaggiato il trionfo. Disillusione e successo convivono. Sono grata di essere qui, sono motivata e non vedo l'ora», ha aggiunto giovedì.

In caso di un'altra battuta d'arresto, avrà comunque lo slalom di mercoledì.

Ma la pressione sarà ancora più intensa.

Brignone ci sarà, nonostante il dolore

D'altra parte, c'è una donna che arriverà domenica con il cuore leggero - ma con le gambe pesanti - dopo il suo trionfo in super-G: Federica Brignone.

La 35enne italiana ha vinto tutto e ha compiuto un'impresa importante vincendo sul suolo di casa, anche se non ha ancora recuperato completamente dalla doppia frattura di tibia e perone della gamba sinistra subita dieci mesi fa.

All'inizio dei Giochi, ha spiegato il lungo percorso fatto di dolore, sedute di fisioterapia, farmaci antinfiammatori... Poi, giovedì, è emersa la sua felicità nel diventare la più anziana campionessa olimpica nella storia dello sci alpino.

Basterà a stuzzicare la sua voglia di slalom gigante, disciplina in cui detiene il titolo mondiale e dove ha conquistato 17 dei suoi 37 successi di Coppa del Mondo?

«Facile», ha detto l'italiana dopo il suo trionfo. «Il giorno dopo la discesa olimpica dell'8 febbraio (è arrivata decima), non potevo più sciare», ha detto.

«È nello slalom gigante che il dolore è più acuto», ha aggiunto alla Gazzetta dello Sport di sabato.

Ma Fede sarà presente domenica, alla partenza delle Tofane, ha confermato.