Vreni Schneider in intervista. blue Sport

Mangiava Nutella a colazione, beveva Ovomaltina e poi c'era l'immensa pressione. Un mix inquietante per Vreni Schneider. «Ho vomitato prima di alcune gare», rivela la stella dello sci nella chiacchierata olimpica a blue Sport.

Michael Schifferle, Michael Wegmann Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Dall'esterno, le sue vittorie sembravano così rilassate e facili. Ma non lo erano, come racconta la superstar dello sci Vreni Schneider a blue Sport. Al contrario.

«Gold Vreni» si metteva sotto pressione prima delle gare e questo ha avuto conseguenze spiacevoli. «Prima di alcune gare ho vomitato alla partenza», rivela la tre volte campionessa olimpica.

Anche i panini alla Nutella e l'Ovomaltina al mattino non erano l'ideale, dice Schneider: «A un certo punto ho dovuto cambiare la mia colazione». Mostra di più

Era la «Gold Vreni» che sembrava prendere tutto con filosofia. Ha vinto medaglie, coppe di cristallo grandi e piccole, e non ha quasi mai fatto capire di far parte del brutale sistema dello sport professionistico.

Ma Vreni Schneider, tre volte campionessa olimpica e cinque volte medagliata, ha sofferto più di quanto si potesse immaginare dall'esterno.

«Mi sono messa sotto pressione», dice la 61enne nel programma «Legends for Eternity» sul canale di blue sport. Quando era necessario, il suo corpo lo sentiva. «Sì, ho vomitato prima di alcune gare».

Lo ha fatto soprattutto nei primi anni, di solito tra una corsa e l'altra quando si prospettava una vittoria o almeno un buon risultato, cosa non rara per la tre volte vincitrice della Coppa del Mondo.

«La tensione non mi faceva bene ai nervi dello stomaco», dice la donna di Elm. Il fatto che le piacesse anche mangiare panini con la Nutella e bere Ovomaltina faceva il resto.

«A un certo punto ho dovuto cambiare la mia colazione. Qualsiasi stomaco non sarebbe stato in grado di sopportarlo, non solo il mio», dice oggi ridendo.

«Vomitavo e poi mi sentivo più rilassata»

A un certo punto, pensava addirittura che il vomito facesse parte della sua routine. «A volte pensavo, anche prima di una corsa: ora devo vomitare e poi mi sentirò più rilassata». Ma non si sentiva debole o emaciata, anche se sapeva che non era del tutto salutare. «Non ho mai pensato che mi facesse male».

Anche se la glaronese è diventata più sicura di sé man mano che aumentava il successo e gli episodi spiacevoli alla fine sono cessati («più avevo successo, più ero sicura di me»), ha continuato a lottare con il fatto di dover vomitare regolarmente.

«Mi vergognavo di me stessa. Una volta ho quasi vomitato sulle scarpe di un allenatore e un'altra volta ho scavato una buca davanti alla casetta di partenza e ci ho vomitato dentro. Non è stato bello».

Vreni Schneider parla della morte di Ulli Maier 29.01.2026

Il momento peggiore è stato dopo uno dei suoi primi grandi trionfi: dopo il suo primo titolo mondiale nel 1987 a Crans-Montana.

«Ho pensato tra me e me: sta iniziando davvero. Sapevo che la conferma doveva arrivare quel momento. Non volevo essere una stella cadente, star di un giorno. Questa era la cosa più importante per me».

Preparazione mentale... alla Vreni Schneider

All'epoca, i mental coach non facevano ancora parte del sistema, oggi sono invece ovunque nello sport professionistico.

La campionessa si ricorda di aver incontrato lo scienziato dello sport Arturo Hotz (1944-2014), ricorda la Schneider. «Dovevamo scrivere le frasi che volevamo dire. Voglio diventare campione del mondo, vincere la Coppa del Mondo. Cose del genere. Ma dopo tre settimane "l'esperimento" finì».

Più in là nella carriera, lei conosceva così bene se stessa da sapere di cosa aveva bisogno prima o tra una gara e l'altra per funzionare al meglio.

«Sono sempre stata in grado di visualizzare ciò che volevo vincere e raggiungere. Mi sedevo su una panchina e lo visualizzavo».

Preparazione mentale alla Vreni Schneider.

L'intervista completa (in svizzero tedesco)

