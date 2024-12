La 18enne junior Muriel Furrer è rimasta uccisa in un incidente ai Campionati mondiali di ciclismo di Zurigo.

I suoi genitori hanno condiviso per la prima volta pubblicamente la loro versione della storia.

Parlano del loro dolore e criticano gli organizzatori per non aver tracciato tutti i corridori e per aver trovato la figlia solo 90 minuti dopo l'incidente.