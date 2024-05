Gemperle KEY

Orientamento: festa rossocrociata a Olten nella gara sprint di CdM con la doppietta firmata da Natalie Gemperle e Simona Aebersold.

Terza la ceca Tereza Janosikova, mentre la svedese Tove Alexandersson ha concluso solo in 7a posizione. Meno gloria invece nella corsa maschile vinta dallo svedese Emil Svensk per gli elvetici, con Tino Polsini miglior svizzero al decimo posto. Canottaggio: in CdM sulle acque lucernesi del Rotsee, Ahumada e Schaeuble si sono piazzati secondi nel due di coppia pesi leggeri dietro solo all'Italia, mentre nel due senza Gulich e Roeoesli si sono accontentati del terzo posto, preceduti da Gran Bretagna e Spagna.

