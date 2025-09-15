Armand Duplantis Imago

Più che con gli altri, la vera gara era contro sé stesso, come accade ormai da anni. E Armand Duplantis è riuscito a vincere anche questa, abbattendo il record mondiale dell’asta per la 14a volta in carriera: da 6,29 a 6,30m.

SwissTXT Swisstxt

Il palmarès dello svedese si fa sempre più impressionante. Quello conquistato a Tokyo è infatti – tra Giochi, Mondiali ed Europei, outdoor e non – l’11o titolo consecutivo di una striscia apertasi nel 2021.

Nella terza giornata di gare hanno festeggiato anche Camryn Rogers, nuovamente oro nel martello, e l’outsider Geordie Beamish (3'000m siepi).