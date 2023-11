Svizzera rsi.ch

La Svizzera ha spezzato la maledizione degli Europei conquistando la medaglia d'oro all'ultima stone.

Le elvetiche si sono imposte per 6-5 in finale sull'Italia grazie ad un colpo fenomenale di Alina Paetz. Sotto per tutta la partita, le Azzurre erano riuscite a ritrovare la parità prima del 10o e ultimo end, in cui Silvana Tirinzoni e compagne sono state messe in grande difficoltà. Dopo due errori proprio da parte della skip e della stessa Paetz tutto sembrava perduto, ma la 33enne con l'ultima pietra ha consegnato alle rossocrociate il primo titolo continentale dal 2014.

Swisstxt