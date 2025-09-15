È storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli! 15.09.2025

Ditaji Kambundji si è laureata campionessa del mondo nei 100m ostacoli! A Tokyo la rossocrociata ha battuto tutte le avversarie chiudendo in 12"24, nuovo record svizzero.

Con lei sul podio sono salite la nigeriana Tobi Amusan e la statunitense Grace Stark.

Per la 23enne, che a inizio sessione aveva superato brillantemente le semifinali (12"44), si tratta della prima medaglia iridata, dopo le due vinte a livello continentale nel 2022 (bronzo) e nel 2024 (argento).

Kambundji ha inoltre regalato alla Svizzera il primo titolo iridato della storia in campo femminile (5o totale).

«Ho solo corso veloce»

L'elvetica volante non riesce a crederci. Con le lacrime agli occhi e la bandiera svizzera sulle spalle, guarda incredula il pubblico. È campionessa del mondo!

«È oro. Non lo so, ho solo corso veloce e ora ho l'oro», dice a SRF un'incredula Kambundji, con la voce incerta e in lacrime.

«Non ho mai pianto tante belle lacrime. Non potevo crederci, stavo urlando a squarciagola. È successo tutto così in fretta».